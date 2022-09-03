Агент Карцева: «Эден готов приехать в Россию, как только «Динамо» решит проблему с платежом»

Агент Эдена Карцева оценил вероятность перехода хавбека в «Динамо» в будущем.

Ранее бело-голубые договорились об аренде 22-летнего израильтянина, но сделка сорвалась из-за того, что до не дошел платеж.

«Все так и есть, не смогло перечислить платеж. В чем конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать в «Динамо». Точно так же не знаю, изменится ли ситуация каким-то образом к зиме, все зависит от российского клуба. Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему.

К слову, был интерес от российских клубов и к другим моим клиентам, но мы не смогли ничего сделать из-за сложностей с переводом денег», – сказал Ави Нимни.