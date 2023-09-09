«Локомотив» хочет купить форварда сборной Гаити Пьерро за 3-4 млн евро и предложил «Пари НН» 10 млн рублей за аренду Сулейманова (Иван Карпов)
«Локомотив» заинтересован в приобретении Францди Пьерро.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, футболист сборной Гаити был предложен на заседании совета директоров генеральным директором Владимиром Леонченко. Цена – около 3-4 млн евро с учетом бонусов.
Отмечается, что летом «Сочи» предлагали подписать 26-летнего нападающего за 1,5 млн евро, но клуб Мир РПЛ отказался.
Также «Локомотив» хотел арендовать форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова за 10 млн рублей без права выкупа.
Пьерро в прошлом сезоне забил в чемпионате Израиля 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
тот же Изидор лучше Дзюбы, но сидел на. лавке, а теперь стал изгоем
кстати , совпадение , но Изидор тоже Гаитянин по национальности