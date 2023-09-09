«Локомотив» хочет купить форварда сборной Гаити Пьерро за 3-4 млн евро и предложил «Пари НН» 10 млн рублей за аренду Сулейманова (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Владимир Леонченко сборная Гаити Пари НН Тимур Сулейманов Сочи Францди Пьерро деньги Футбол

«Локомотив» заинтересован в приобретении Францди Пьерро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, футболист сборной Гаити был предложен на заседании совета директоров генеральным директором Владимиром Леонченко. Цена – около 3-4 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что летом «Сочи» предлагали подписать 26-летнего нападающего за 1,5 млн евро, но клуб Мир РПЛ отказался.

Также «Локомотив» хотел арендовать форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова за 10 млн рублей без права выкупа.

Пьерро в прошлом сезоне забил в чемпионате Израиля 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Дядя ТУРА
какой смысл его покупать? все равно Дзюба в старте будет.
тот же Изидор лучше Дзюбы, но сидел на. лавке, а теперь стал изгоем
+22
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+16
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Дядя Гор
Гаити,нас и здесь не плохо кормят.
+10
-1
+9
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Дядя ТУРА
какая разница, что он из Гаити? Джордж Веа из Либерии был и Зм получал.
кстати , совпадение , но Изидор тоже Гаитянин по национальности
+6
-1
+5
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Денис Ширинов
С Дель Пьеро перепутали
+4
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Rudenzik
Смысл брать лега за 3-4 млн, чтоб сидеть под Дзюбой, да и Сулейманова нижний не отдаст, с какого перепуга отдавать основного нападающего в аренду без права выкупа
+3
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+3
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Георгий Михеенков
Спортс, исправьте игроку статистику. Он не мог одновременно играть в ирландском втором дивизионе и высшей лиге Израиля. Особенно странно выглядит это в статистике по матчам, где между матчами ЛЧ человек играет в Ирландии
+2
0
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Recreated
Не нужна мне малина, не страшна мне ангина...🎶🎶🎶
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Пользователь Имени
Круто, летом в Сочи за 1.5, к сентябрю в Локомотив за 3-4 млн., сразу понятно, что парень играет в Израиле )
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dimonivanov
Среди Буратин появился Пьерро
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Андрей Макаревич
а почему вообще Леонченко кого то там предлагает ? он что компетентен в этом вопросе ? или у нас нету комитета который занимается трансферами ?
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Никита Самарин
Лучше бы обратили внимание на ЦЗ.
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morgan
За 10 лямов Сулю даже в аренду? У Локо губа не треснет? Пусть не ахти какой форвард, но у нас альтернативы сейчас вообще нет. Турбо не тянет пока и какой-то грузин кот в мешке пришел неизвестный.
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Дядя ТУРА
Ответ Андрей Макаревич
а почему вообще Леонченко кого то там предлагает ? он что компетентен в этом вопросе ? или у нас нету комитета который занимается трансферами ?
там сидят дядьки с РЖД, которые абсолютно некомпетентны в этом
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