«Локомотив» хочет купить форварда сборной Гаити Пьерро за 3-4 млн евро и предложил «Пари НН» 10 млн рублей за аренду Сулейманова (Иван Карпов)

«Локомотив» заинтересован в приобретении Францди Пьерро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, футболист сборной Гаити был предложен на заседании совета директоров генеральным директором . Цена – около 3-4 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что летом «Сочи» предлагали подписать 26-летнего нападающего за 1,5 млн евро, но клуб Мир отказался.

Также « » хотел арендовать форварда « » за 10 млн рублей без права выкупа.

Пьерро в прошлом сезоне забил в чемпионате Израиля 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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