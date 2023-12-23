У «МЮ» одна победа и 4 поражения в 7 последних матчах. Команда тен Хага не побеждает 4 игры подряд
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед до 4 матчей.
Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Вест Хэму» (0:2) на выезде в рамках АПЛ.
Манкунианцы выиграли лишь один матч из семи последних во всех турнирах – у «Челси» (2:1).
26 декабря «МЮ» примет «Астон Виллу».
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Бернли - 16
Лутон, Форест - 17
МЮ - 18
Эффект тен Хага.
в его глазах читается страх, безнадёга и отчаяние на фoне мыльных пузырей
Руководство МЮ видимо троллит его, не увольняя
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕН ХАГ!
Отчаянно поддерживающие в последнее время тренеров физруков.