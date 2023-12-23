У «МЮ» одна победа и 4 поражения в 7 последних матчах. Команда тен Хага не побеждает 4 игры подряд

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед до 4 матчей.

Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Вест Хэму» (0:2) на выезде в рамках АПЛ.

Манкунианцы выиграли лишь один матч из семи последних во всех турнирах – у «Челси» (2:1).

26 декабря «МЮ» примет «Астон Виллу».

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66 комментариев
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Ну если сейчас Тен Хага не уволят, то это будет что-то
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Как же мощно заиграл МЮ без Роналду. Особенно стомиллионные Антони с Хейлундум тащат клуб на себе. Одно удовольствие на это смотреть:)
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Забитых мячей
Бернли - 16
Лутон, Форест - 17
МЮ - 18

Эффект тен Хага.
+19
-4
+15
Еще 400 миллионов на покупку вингеров 7Хагу и в 6 матче гол точно забьют
+18
-4
+14
Что Тен Хагу нужно еще сделать, чтобы его уволили ? Всех предыдущих тренеров за меньшее увольняли. Обидно только, что его увольнение ничего не изменит. Рыба гниет с головы…
+16
-3
+13
Обожаю новости мю! Каким бы тяжелым не выдался день, всегда можно зайти на ветку, расслабиться и посмеяться.
+13
-2
+11
Ответ LIv93
Что Тен Хагу нужно еще сделать, чтобы его уволили ? Всех предыдущих тренеров за меньшее увольняли. Обидно только, что его увольнение ничего не изменит. Рыба гниет с головы…
Чёт уже жалко Мем Хага
в его глазах читается страх, безнадёга и отчаяние на фoне мыльных пузырей

Руководство МЮ видимо троллит его, не увольняя
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Казалось бы, судьба дала такой шанс Тен Хагу на Энфилде тем отскоком, а он так бездарно все слил с Вест Хэмом. 🤭
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Ответ Мирослав Ковальский
Как же мощно заиграл МЮ без Роналду. Особенно стомиллионные Антони с Хейлундум тащат клуб на себе. Одно удовольствие на это смотреть:)
Ага. Отпустили Роналду, который в возрасте 36 лет наколотил в позапрошлом сезоне кучу голов в АПЛ и ЛЧ, вошёл в сборную сезона АПЛ и получил клубный приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку МЮ
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Как бэ я не защищал ЭТХ но я больше не хочу этот беззубый футбол смотреть на протяжении месяца.
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что еще нужно сделать лысому чтоб его уволили? нас даже без шансов уже Вест Хэм лицом об газон укладывает... такой безнадеги даже при Ван Гале не было, это худший тренер Манчестер Юнайтед которого я когда-либо видел
+5
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+4
Ответ LIv93
Что Тен Хагу нужно еще сделать, чтобы его уволили ? Всех предыдущих тренеров за меньшее увольняли. Обидно только, что его увольнение ничего не изменит. Рыба гниет с головы…
не знаю, Клопп вот смог Ливерпуль и Дортмунд изменить, Артета смог Арсенал изменить, Алонсо меняет сейчас Байер, Моур смог в своё время Реал изменить, даже у Юве с Аллегри в чемпе дела получше стали, а этот просто тренирует плохо, вот и вся история.
+3
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+3
Ответ Мирослав Ковальский
Как же мощно заиграл МЮ без Роналду. Особенно стомиллионные Антони с Хейлундум тащат клуб на себе. Одно удовольствие на это смотреть:)
Забыл Анана добавить еще один тащер
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Когда ж его уже выкинут. Понятно, что в руководстве там бардак, но и он уже совсем никакущий. Оправдания идиотские, ответственность на себя берет, да толку то, в отставку не идёт? Пусть идёт свой Аякс вытаскивать. Они сейчас на одном уровне. На дне
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Тен Хаг: "МЮ по силам проиграть любому сопернику".
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Ответ Андрей Смакота
Как бэ я не защищал ЭТХ но я больше не хочу этот беззубый футбол смотреть на протяжении месяца.
Ааа ты один из них что ли? Извращенец
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Одного не понимаю, как Челси и Ливерпуль не разгромили этот МЮ.
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МЮ уже давно напоминает один российский клуб, который целую эпоху доминировал, а потом скатился в откровенное посмешище
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ТЕХ ХАГ ТЕН ХАГ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕН ХАГ!
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Ответ Real_v_dushe
Одного не понимаю, как Челси и Ливерпуль не разгромили этот МЮ.
На один конкретный матч любая команда может настроиться, но в таких матчах, где нужна система и тактика для победы, Тен Хаг никакой.
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Ответ Тюменский медвежонок
что еще нужно сделать лысому чтоб его уволили? нас даже без шансов уже Вест Хэм лицом об газон укладывает... такой безнадеги даже при Ван Гале не было, это худший тренер Манчестер Юнайтед которого я когда-либо видел
Ну Рангник был хуже всё таки мне кажется, хотя он изначально как временная затычка был
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кверти и рикоберга, в последнее время два пропащих фаната.
Отчаянно поддерживающие в последнее время тренеров физруков.
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До последнего верил Хагу. Но это уже всё. Просто уходи! Мало того, что нет игры, так всех лучших игроков начал распускать. Санчо, каземиро, варан, Фред. Лучше их оставить, выгнать хага и всех полуфутболистов. Кстати людей по физ подготовки тоже надо разогнать, слишком много травм
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Ай как хорошо 😄👍
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А как восхищались фанаты МЮ ничьей с Ливерпулем
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Дайте Мем Хагу поработать, команда же строится
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Команда движется в правильном направлении - EFL ))
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Ответ Петя Клюквин
С «МЮ» всё понятно! Борьба с 6 по 10 место! Вы лучше скажите из чего у нас в России делают асфальт?
Щебень ,битум,песок.)))))
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Срочно нужно ещё 500 миллионов что бы не проигрывать середнякам 😄
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4 голо в 7 матчах , мощно
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