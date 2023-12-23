У «МЮ» одна победа и 4 поражения в 7 последних матчах. Команда тен Хага не побеждает 4 игры подряд

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед до 4 матчей.

Сегодня команда Эрика тен проиграла « » (0:2) на выезде в рамках .

Манкунианцы выиграли лишь один матч из семи последних во всех турнирах – у «Челси» (2:1).

26 декабря « » примет «Астон Виллу».

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