Морган о признании тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ: «Что? 🤣🤣🤣»

Пирса Моргана рассмешило признание Эрика тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ.

«Что? 🤣🤣🤣» – так отреагировал на новость журналист и телеведущий в соцсети.

Напомним, вчера был признан лучшим тренером ноября в . Его « » в прошлом месяце одержал три победы с общим счетом 5:0.

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