Морган о признании тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ: «Что? 🤣🤣🤣»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирса Моргана рассмешило признание Эрика тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ.

«Что? 🤣🤣🤣» – так отреагировал на новость журналист и телеведущий в соцсети.

Напомним, вчера Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в АПЛ. Его «МЮ» в прошлом месяце одержал три победы с общим счетом 5:0.

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75 комментариев
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Заслуженно взял. А этот Морган и персофаны молятся чтобы Митрович не обошёл КР7
+78
-33
+45
Как же у этого позорника полыхает от МЮ и Тен Хага)) Не болею за МЮ, но надеюсь, что закончат сезон в топ-4 + выиграют какой-нибудь трофей и во втором сезоне подряд деклассируют хейтеров))
+89
-51
+38
Ответ Cristiano Ronaldo
Игры как не было, так и нет.
Прикол конечно, что мю набрали столько же очков, сколько и тоттенхем, который ярко играет и прочее и всего на 3 очка отстает от сити. Хотя с такими тратами, все что не топ-3 от мю должно считаться провалом по сути.
+25
-7
+18
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Забавно, когда существо, позиционирующее себя, как болельщика Барселоны - 90% своих комментариев пишет о Роналду.
+24
-8
+16
Можно спросить у тех, кто под этой новостью поддерживает Тен Хага: С чего, вдруг, у Вас столько оптимизма? И при чем тут Роналду?
МЮ выиграл в АПЛ три матча у средняка Фулхема, аутсайдера Лутона (оба матча по 1:0), а так же у Эвертона, который держится на честном слове после всех проблем. Лично я удивлен, потому что игры у команды как не было, так и нет. С тратами, которые позволяет себе МЮ, ожидания у фанатов явно выше, нет? Конечно я рад, что МЮ берет очки с командами, с которыми их брать надо в обязательном порядке, но "лучший тренер месяца"?
+20
-8
+12
Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Роналду однажды ударил его и он уронил телефон
+15
-8
+7
Ответ NerdFromNerd
Ну тут как бы нужно выбирать, либо вы оцениваете навыки, либо результат)) С первой точки зрения, МЮ пока не выглядит как клуб под управленим топ-тренера))
что за бред фанатика Рональду? первое что оценивают в этой награде это количество побед за месяц, и здесь Тен Хааг был лучшим
+16
-9
+7
Вручать награду за ноябрьские отскоки против Лутона, Эвертона и Шеффилда, в которых всё решили удачные индивидуальные действия отдельных игроков, но никак не тренерские способности Хага? Это просто нелепость, которая дискредитирует награду и обесценивает работу по-настоящему заслуживших её специалистов и трудяг
+18
-11
+7
Ответ Leganessi
Через пару дней МЮ вылетит из ЛЧ, заняв последнее место со статусом худшей командой турнира и все будет сбалансировано. Роналду в соло затащил мертвый МЮ в плей-офф ЛЧ с 6 спасительными голами. Без Роналду последнее место в группе в самой проходной группе и 8-12 место в АПЛ намечается. Тен Хаг будет реветь. Роналду поднимет бокал и потом организует золотого дождя манчестерскому недоразумению и его подхалимам-хасбикам)))
ты только руки на столе держи, когда фантазия так играет.
+6
-1
+5
Ответ ман сити фейк
Заслуженно взял. А этот Морган и персофаны молятся чтобы Митрович не обошёл КР7
Игры как не было, так и нет.
+23
-20
+3
Ответ Александр Быченок
Тоттенхэм ярко? последнии два месяца всего 2 победы в апл
Ну и? Не вижу противоречий, даже против Вест Хэма играли ярко.
+6
-3
+3
Ответ VERBLYUD
Как же у этого позорника полыхает от МЮ и Тен Хага)) Не болею за МЮ, но надеюсь, что закончат сезон в топ-4 + выиграют какой-нибудь трофей и во втором сезоне подряд деклассируют хейтеров))
А в прошлом сезоне как деклассировали?
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
У МЮ худшая статистика забитых/пропущенных - 0. У остальной Топ8 +10-30. МЮ спасает только фарт что у них единственных 0 ничьих в 15 матчах. Скоро все выравнится и МЮ станет самой жалкой командой в истории, занявшей последнее место в ЛЧ в группе детского садика и занявшей 12 место в АПЛ. Рыдать будут все, а Рон оформит вам золотого дождя. До первого этапа осталось ждать всего 3 дня, после матча с баварией))). Дальше больше.
в прошлом сезоне примерно столько же забили в этому туру. у Кришти 2 гола. помог, так помог.
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+2
Ответ Yakub_Yar
Можно спросить у тех, кто под этой новостью поддерживает Тен Хага: С чего, вдруг, у Вас столько оптимизма? И при чем тут Роналду? МЮ выиграл в АПЛ три матча у средняка Фулхема, аутсайдера Лутона (оба матча по 1:0), а так же у Эвертона, который держится на честном слове после всех проблем. Лично я удивлен, потому что игры у команды как не было, так и нет. С тратами, которые позволяет себе МЮ, ожидания у фанатов явно выше, нет? Конечно я рад, что МЮ берет очки с командами, с которыми их брать надо в обязательном порядке, но "лучший тренер месяца"?
а как же так получилось что эвертон, который держится на честном слове отжарил сорок, у которых налаженная игра?
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+2
В Англии, да и в мире, есть масса намного более авторитетных и адекватных спортивных аналитиков. Нет, спортс обязательно должен выкладывать в раздел "Главные новости" каждый (....) "чудака", язык которого обычно находится в определенном месте в Саудовской Аравии.
+2
0
+2
Отлично ТХ поставил на место этого 🤡 и его кошелёк.. Ни сказав ни слова .. 😀🤭👍..
+12
-10
+2
Ответ NerdFromNerd
как там дела у меси в бургер-лиге?)
После ЧМ Месси уже пофигу на все турниры)
+2
0
+2
Ответ Leganessi
Через пару дней МЮ вылетит из ЛЧ, заняв последнее место со статусом худшей командой турнира и все будет сбалансировано. Роналду в соло затащил мертвый МЮ в плей-офф ЛЧ с 6 спасительными голами. Без Роналду последнее место в группе в самой проходной группе и 8-12 место в АПЛ намечается. Тен Хаг будет реветь. Роналду поднимет бокал и потом организует золотого дождя манчестерскому недоразумению и его подхалимам-хасбикам)))
Как раз при Роналду МЮ и стал середняком и занял 6 место в АПЛ, до него стабильно в тройке были🤣🤣🤣
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Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Всё так 😂 только его не Роналду, а Климов скорее всего
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Ответ Alon Raven
А кто тогда выглядит? Атлетико? Или Реал Сосьедат? Не стоит забывать, что в АПЛ 8 клубов уровня Реал Мадрида или Барсы. Если в Ла Лиге всего два, то в АПЛ сразу 8 таких. Так что если он не вылетает за пределы 8 строчки, то он как минимум на уровне тренера Барсы.
Ну какие 8команд уровня Мадрида?
в АПЛ данный момент есть топ 3 команды:Сити, Ливерпуль и Арсенал и только эти команды могут играть на равных или лучше Реала.
а остальных Мадрид просто не заметит.
А что касается МЮ то Галатасарай и Копенгаген тоже уровня Реала и барсы?
а Атлетико и сосьедад легко вышли в плей-офф ЛЧ в отличие от красных лентяев.
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Ответ Leganessi
Роналду в соло затащил этот мертвейший МЮ в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами, но тебе больно это вспоминать, понимаю))
за это ему большое спасибо. но он также в соло затащил МЮ в ЛЕ, провалив вторую половину сезона
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Ответ Айрат Ситдиков
Прикол конечно, что мю набрали столько же очков, сколько и тоттенхем, который ярко играет и прочее и всего на 3 очка отстает от сити. Хотя с такими тратами, все что не топ-3 от мю должно считаться провалом по сути.
От Тотт тоже? А МС? А Арсенал? Челси? Ливер? Ньюкасл? Астон Вилла? Они все по тратам на высоком уровне за последние 3 года.Причём МЮ лишь пятый по тратам. Пятый. Так что его законное место - 5.
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Ответ Leganessi
Через пару дней после матча с баварией фантазия тебя опустит на колени)))))
я ничего не жду от матча с Баварией. МЮ проиграл ЛЧ в Копенгагене и Стамбуле - виновны Рэшфорд и Онана, соответственно. твой фрукт все равно не смог бы исправить ситуацию.
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собаки лают, караван идет.
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Морган журналист и телеведущий? Что? 🤣🤣🤣
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Моргану теперь придется объяснять, что не только зрители, но и футбольный союз и АПЛ не понимают в футболе. Ждем.
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Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Leganessi
Кришти забил 24 гола в 30 полных матчах ( 18 АПЛ+6 в ЛЧ ) Потом пришел физрук и посадил его на банку. Тебе больно это вспоминать, видимо Король футбола Роналду нанес тебе психологическую травму в детстве).
ты путаешься в хронологии:
1. сперва Кришти, в своем 1-м сезоне, вывел МЮ в ЛЕ, еще с рагником во главе
2. потом захотел кинуть клуб, и перейти в любую команду, играющую в ЛЧ, забив болт на предсезонку и нового тренера, о котором знал заранее (все ж знали, что рагник временщик)
3. потом явился в клуб в ужасной форме, где чередовал редкие игры в старте с истериками на лавке
4. потом забил 4 гола за полсезона (2 в АПЛ и 2 в ЛЕ), 2 из которых с пенальти, если не ошибаюсь
5. потом побежал плакаться моргану, что у МЮ плохой бассейн с джакузи, и Тен Хаг его не уважает, да и вообще - рожей не вышел, чтобы указывать ему
6. потом его выставили из клуба, и он вошел в историю ЧМ, как единственный безработный игрок, собственно, за всю историю этих ЧМ
7. ну а потом он все-таки попал в команду, играющую в ЛЧ, если не считать 1 нюанс.

вот так все и было.

а то, что ты пишешь, в большей степени произошло во время его 1-го сезона, где на багаже Оле он играл в ЛЧ.
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Ответ VERBLYUD
Как же у этого позорника полыхает от МЮ и Тен Хага)) Не болею за МЮ, но надеюсь, что закончат сезон в топ-4 + выиграют какой-нибудь трофей и во втором сезоне подряд деклассируют хейтеров))
Онана не даст такому случиться :)
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Ответ Yakub_Yar
Можно спросить у тех, кто под этой новостью поддерживает Тен Хага: С чего, вдруг, у Вас столько оптимизма? И при чем тут Роналду? МЮ выиграл в АПЛ три матча у средняка Фулхема, аутсайдера Лутона (оба матча по 1:0), а так же у Эвертона, который держится на честном слове после всех проблем. Лично я удивлен, потому что игры у команды как не было, так и нет. С тратами, которые позволяет себе МЮ, ожидания у фанатов явно выше, нет? Конечно я рад, что МЮ берет очки с командами, с которыми их брать надо в обязательном порядке, но "лучший тренер месяца"?
Так новость о Моргане, отбитом персофане Роналду. Вот его и приплетают )
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