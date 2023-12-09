Морган о признании тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ: «Что? 🤣🤣🤣»
Пирса Моргана рассмешило признание Эрика тен Хага лучшим тренером ноября в АПЛ.
«Что? 🤣🤣🤣» – так отреагировал на новость журналист и телеведущий в соцсети.
Напомним, вчера Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в АПЛ. Его «МЮ» в прошлом месяце одержал три победы с общим счетом 5:0.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
МЮ выиграл в АПЛ три матча у средняка Фулхема, аутсайдера Лутона (оба матча по 1:0), а так же у Эвертона, который держится на честном слове после всех проблем. Лично я удивлен, потому что игры у команды как не было, так и нет. С тратами, которые позволяет себе МЮ, ожидания у фанатов явно выше, нет? Конечно я рад, что МЮ берет очки с командами, с которыми их брать надо в обязательном порядке, но "лучший тренер месяца"?
в АПЛ данный момент есть топ 3 команды:Сити, Ливерпуль и Арсенал и только эти команды могут играть на равных или лучше Реала.
а остальных Мадрид просто не заметит.
А что касается МЮ то Галатасарай и Копенгаген тоже уровня Реала и барсы?
а Атлетико и сосьедад легко вышли в плей-офф ЛЧ в отличие от красных лентяев.
1. сперва Кришти, в своем 1-м сезоне, вывел МЮ в ЛЕ, еще с рагником во главе
2. потом захотел кинуть клуб, и перейти в любую команду, играющую в ЛЧ, забив болт на предсезонку и нового тренера, о котором знал заранее (все ж знали, что рагник временщик)
3. потом явился в клуб в ужасной форме, где чередовал редкие игры в старте с истериками на лавке
4. потом забил 4 гола за полсезона (2 в АПЛ и 2 в ЛЕ), 2 из которых с пенальти, если не ошибаюсь
5. потом побежал плакаться моргану, что у МЮ плохой бассейн с джакузи, и Тен Хаг его не уважает, да и вообще - рожей не вышел, чтобы указывать ему
6. потом его выставили из клуба, и он вошел в историю ЧМ, как единственный безработный игрок, собственно, за всю историю этих ЧМ
7. ну а потом он все-таки попал в команду, играющую в ЛЧ, если не считать 1 нюанс.
вот так все и было.
а то, что ты пишешь, в большей степени произошло во время его 1-го сезона, где на багаже Оле он играл в ЛЧ.