Член исполкома РФС Зотов: «Нет гарантий, что мы будем играть, перейдя в Азию. Но если в Европе вообще играть не будем, может, интересно попробовать перейти в другую конфедерацию»

Член исполкома РФС прокомментировал решение пока не переходить в Азию.

«У меня сложная позиция. Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть, перейдя туда. Конечно, коммерчески играть в Европе гораздо выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением.

Неизвестно, сколько Федераций в Азии будет рады нас там видеть, есть вопрос по количеству турниров. В Европе и для молодежных и женских команд турниров меньше.

Я всегда за футбол и соревнования. Если мы в Европе вообще играть не будем, может быть интересно было бы попробовать перейти в другую конфедерацию», — сказал Александр Зотов.

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