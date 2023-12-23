Член исполкома РФС Зотов: «Нет гарантий, что мы будем играть, перейдя в Азию. Но если в Европе вообще играть не будем, может, интересно попробовать перейти в другую конфедерацию»

Теги премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Зотов Спорт-Экспресс Футбол

Член исполкома РФС прокомментировал решение пока не переходить в Азию.

«У меня сложная позиция. Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть, перейдя туда. Конечно, коммерчески играть в Европе гораздо выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением.

Неизвестно, сколько Федераций в Азии будет рады нас там видеть, есть вопрос по количеству турниров. В Европе и для молодежных и женских команд турниров меньше.

Я всегда за футбол и соревнования. Если мы в Европе вообще играть не будем, может быть интересно было бы попробовать перейти в другую конфедерацию», — сказал Александр Зотов.

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9 комментариев
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Есть гарантии, что в Эуропе больше играть не будем. Вот от этого факта и надо отталкиваться.
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Отстаньте вы от Азии! Там нас не ждут.
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Кто-нибудь, расскажите ему уже, что никто никуда не переходит. Видимо, проспал человек. Или в отпуске был и всё пропустил.
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Член исполкома РФС «Вялый» Зотов
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Ни чего они не знают.Зачем тогда там сидят
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Ответ Hong Kil
Есть гарантии, что в Эуропе больше играть не будем. Вот от этого факта и надо отталкиваться.
А значит нужно разваливать , а потом завоевывать пол Европы.
Вся Европа нам не нужна.
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