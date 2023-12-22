Дюков о России на ЧМ-2026: «Возможность пока есть. В этой жизни иногда все меняется очень быстро»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков ЧМ-2026 Футбол

Александр Дюков не исключает, что Россия выступит на ЧМ-2026.

– Вы говорили о том, что ставите в том числе и перед собой цель – чтобы сборная играла на ЧМ-2026. Нет ощущения, что эта задача уже нереализуема?

– Она может быть реализована.

– Но в Азию РФС не перешел, там начался отборочный турнир – вы видите перспективы участия в отборе через Европу?

– Такая возможность пока остается.

– К нам настроены максимально недружелюбно.

– На данный момент да. Но в этой жизни иногда все меняется очень быстро.

– У вас нет опасений, что как только станет понятно, что Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026, футболисты сборной станут массово менять спортивное гражданство, чтобы получить шанс на участие в составе других сборных – и их будут не в чем упрекнуть?

– Возможно, кто-то и поменяет, но на это решение влияет не только фактор участия в международных матчах. Есть и другие факторы, – сказал президент РФС.

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11 комментариев
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Да, и мы этого очень ждём.
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А через что, простите, мы будем отбираться на ЧМ?

В европейские отборы уже нас не пустят, в азиатские тоже - они уже начались, да и мы сами отказались от перехода в конфедерацию.

Очередной популистский бред.
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Нет ли в этой фразе Дюкова дискредитации Вооруженных сил?
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В худшую сторону
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Одна застрявшая маслинка и все…
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Одна табакерка — и ЧМнаш
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Надо потролить ФИФА и направить заявку на проведение ЧМ-2030 😀
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может он что то знает?
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Правдоруб)))
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Выборы президента США и все меняется в этом мире, как в той притчи и последние становятся первыми.
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