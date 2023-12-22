Дюков о России на ЧМ-2026: «Возможность пока есть. В этой жизни иногда все меняется очень быстро»

Александр Дюков не исключает, что Россия выступит на ЧМ-2026.

– Вы говорили о том, что ставите в том числе и перед собой цель – чтобы сборная играла на . Нет ощущения, что эта задача уже нереализуема?

– Она может быть реализована.

– Но в Азию РФС не перешел, там начался отборочный турнир – вы видите перспективы участия в отборе через Европу?

– Такая возможность пока остается.

– К нам настроены максимально недружелюбно.

– На данный момент да. Но в этой жизни иногда все меняется очень быстро.

– У вас нет опасений, что как только станет понятно, что Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026, футболисты сборной станут массово менять спортивное гражданство, чтобы получить шанс на участие в составе других сборных – и их будут не в чем упрекнуть?

– Возможно, кто-то и поменяет, но на это решение влияет не только фактор участия в международных матчах. Есть и другие факторы, – сказал президент РФС.

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