Дюков о России на ЧМ-2026: «Возможность пока есть. В этой жизни иногда все меняется очень быстро»
Александр Дюков не исключает, что Россия выступит на ЧМ-2026.
– Вы говорили о том, что ставите в том числе и перед собой цель – чтобы сборная играла на ЧМ-2026. Нет ощущения, что эта задача уже нереализуема?
– Она может быть реализована.
– Но в Азию РФС не перешел, там начался отборочный турнир – вы видите перспективы участия в отборе через Европу?
– Такая возможность пока остается.
– К нам настроены максимально недружелюбно.
– На данный момент да. Но в этой жизни иногда все меняется очень быстро.
– У вас нет опасений, что как только станет понятно, что Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026, футболисты сборной станут массово менять спортивное гражданство, чтобы получить шанс на участие в составе других сборных – и их будут не в чем упрекнуть?
– Возможно, кто-то и поменяет, но на это решение влияет не только фактор участия в международных матчах. Есть и другие факторы, – сказал президент РФС.
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В европейские отборы уже нас не пустят, в азиатские тоже - они уже начались, да и мы сами отказались от перехода в конфедерацию.
Очередной популистский бред.