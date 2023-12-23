Генсек РФС о стадионах с крышей: «Как только клубы проработают проект, постараемся, чтобы и государство субсидировало, и сами поможем»

Генсекретарь РФС высказался о достройке крыш на российских стадионах.

— на самом деле несколько лет на это обращал внимание, в том числе и по инициативе Сергея Николаевича Галицкого (владелец «Краснодара» – прим. Sports.ru). Общались с владельцами «Торпедо», но они не были готовы тогда это обсуждать.

Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь.

— То есть это вопрос инициативы какого-либо клуба?

— Изменять регламентные нормы в сторону обязательного строительства через несколько лет крыши — не думаю, что это правильно, – сказал .

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