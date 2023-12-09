«Крылья» показали поле стадиона «Спартака» за 3,5 часа до игры: «На термометре -14. Ожидается небольшое потепление»

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«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за 3,5 часа до игры.

«На термометре -14 🌡️. До матча еще 3,5 часа, ожидается небольшое потепление ⬆️.

Приготовления к матчу идут полным ходом. Мы также готовимся и ждем любимую команду на заключительном матче года 👏», – сообщили в «Крыльях».

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32 комментария
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Для кого играют в -14?)
+30
-6
+24
Ответ fussballer
А что не так?
А где то написано что что-то не так? Приготовления идут полным ходом. Написано же
+15
-2
+13
пока вроде все в порядке, поле накрыто пленкой.
Главное, что бы со стартовым свистком снег не повалил)
+9
0
+9
повезло Спартаку... что не Валера Карпин его тренер
+10
-5
+5
Ответ fussballer
А что не так?
все так, зелёное поле, погода располагает, комфортные условия для всех
+8
-3
+5
Опять толпа недовольных набежала. Клубы согласились сыграть, погода позволяет по регламенту, поле нормальное. В чем проблема? Да. болельщикам холодно будет, но тут же каждый сам выбор делает. Одевайтесь теплее, не минус 30 же
+7
-2
+5
Ответ </c/>
ну что же, играем по классике в любую погоду...
Ни один судья сейчас не отменит/перенесет матч. потому что назначение пропадет и зп за матч не будет всей бригаде судей (на резервный день назначат другого судью . да и когда он будет)
+5
-1
+4
Из-за сильного ветра ощущается как -20.
На улице действительно не комфортно.
Но через неделю, например в Москве будет около 0 градусов. Так что -14 сегодня это скорее аномалия.
+6
-2
+4
Футбол вроде играют для зрителей. Какой ненормальный будет смотреть за процессом "что замёрзнет первым мяч или бревно которое бежит за ним".
+7
-4
+3
в хоккей с мячом вообще играют при -30 (и даже когда ниже), но это жесть, конечно)
+1
0
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Ответ </c/>
ниже -15 по регламенту играть нельзя...
Каманцев сказал на "коммент шоу лайв". что если -15 и ниже - то главный судья обращается к представителям команд и спрашивает их о готовности. Он в одиночку не принимает решение об отмене .(речь шла о примере когда температура была -20 )
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Сейчас футбол закончится и пока будет в районе нуля!
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Ответ Caniball
Из-за сильного ветра ощущается как -20. На улице действительно не комфортно. Но через неделю, например в Москве будет около 0 градусов. Так что -14 сегодня это скорее аномалия.
Зимой -14 аномалия? Москву с Сочи перепутал?
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Ответ nikita1708
Каманцев сказал на "коммент шоу лайв". что если -15 и ниже - то главный судья обращается к представителям команд и спрашивает их о готовности. Он в одиночку не принимает решение об отмене .(речь шла о примере когда температура была -20 )
по матчам Балтика-Спартак и ЦСКА-Ростов решение о игре принимал главный судья...
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Ответ </c/>
ниже -15 по регламенту играть нельзя...
Прям в крайнем случае. или да по регламенту)
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Ответ nikita1708
Ни один судья сейчас не отменит/перенесет матч. потому что назначение пропадет и зп за матч не будет всей бригаде судей (на резервный день назначат другого судью . да и когда он будет)
ниже -15 по регламенту играть нельзя...
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Ответ Xm.md
Зимой -14 аномалия? Москву с Сочи перепутал?
ниже нормы почти на 10 градусов для Москвы в декабре, поэтому он и написал про аномалию
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Ответ soldat2212
поберегите футболистов и болельщиков. первые легко травму получат. вторые просто заболеют
Когда вы взахлёб поливали грязью Газпром-Арену, следовательно нынешнее положение дел на Открывашке оценивается как идеальное. Не? Так что не нойте.
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пойду схожу на матч, поддержу команду, раз уж я зиму люблю. всего -то одеться потеплее надо
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Торжествуйте адепты зимнего и снежного футбола.Ваш выход бояринцевы булыкины и прочие удаки.
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поберегите футболистов и болельщиков. первые легко травму получат. вторые просто заболеют
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нормально, подогрев включить и будет минус 4
+1
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А может не убирать и играть в футбол на лыжах?
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Наша национальная забава-зимний футбол. Мы садомазохисты 🙂😊😉
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ну что же, играем по классике в любую погоду...
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