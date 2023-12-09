«Крылья» показали поле стадиона «Спартака» за 3,5 часа до игры: «На термометре -14. Ожидается небольшое потепление»
«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за 3,5 часа до игры.
«На термометре -14 🌡️. До матча еще 3,5 часа, ожидается небольшое потепление ⬆️.
Приготовления к матчу идут полным ходом. Мы также готовимся и ждем любимую команду на заключительном матче года 👏», – сообщили в «Крыльях».
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Главное, что бы со стартовым свистком снег не повалил)
На улице действительно не комфортно.
Но через неделю, например в Москве будет около 0 градусов. Так что -14 сегодня это скорее аномалия.