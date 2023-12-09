«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за 3,5 часа до игры.

«На термометре -14 🌡️. До матча еще 3,5 часа, ожидается небольшое потепление ⬆️.

Приготовления к матчу идут полным ходом. Мы также готовимся и ждем любимую команду на заключительном матче года 👏», – сообщили в «Крыльях».

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