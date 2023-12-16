Суарес об игре с Месси и Неймаром: «Не было никакого эгоизма. Я радовался, когда они забивали, а они отдавали мне пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Луис Суарес поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси и Неймаром.

«Люди говорили: «Как вы будете играть втроем?»

Но мы знали, что если каждый будет исполнять свою роль, то мы сделаем «Барселону» великой.

Наша группа хотела добиться успеха, не было никакого эгоизма. Я был счастлив, когда Неймар или Месси забивали, а они давали мне исполнять пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу». Это было впечатляюще», – сказал экс-форвард «блауграны» в интервью Varsky.

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12 комментариев
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По вашему трио в сезоне 14-15 и немного 16 г. когда-нибудь снимут фильм. Реально голливудский сценарий
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Ответ headmaster
Феноменальная тройка была. Помню приводилась статистика, что на троих забили больше чем огромная часть европейских клубов
Дело не столько в том, сколько они забили, а как взаимодействовали.
В ПСЖ попробовали повторить, только вместо Суареса был Мбаппе. Получилось так себе.
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Феноменальная тройка была. Помню приводилась статистика, что на троих забили больше чем огромная часть европейских клубов
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одно из самых шикарных трио в истории футбола! одно удовольствие было наблюдать за ними!
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Его карьера складывалась удивительно удачно для кусающего социопата. До сих пор жаль Ивановича
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Вполне заслуживал Золотой мяч в 2017 году.
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Вообще, когда играл за Ливерпуль очень мутным казался для меня, думал «испортит атмосферу в раздевалке», как говорится. Но в клубе (понятно, сужу поверхностно), оставил впечатление человека, а точнее друга, который без зависти искренне рад за успехи товарищей. Да и после всей ситуации в Барселоне, всегда тепло отзывается о тройке и всегда хвалит друзей. Вот действительно ощущение, что тот самый редкий тип друзей, который рад за твои успехи.
Да и сам Суарес недооценен как игрок, как бы его не хвалили, всегда казалось и кажется, что о нем мало говорят.
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Ответ AnMe
Вообще, когда играл за Ливерпуль очень мутным казался для меня, думал «испортит атмосферу в раздевалке», как говорится. Но в клубе (понятно, сужу поверхностно), оставил впечатление человека, а точнее друга, который без зависти искренне рад за успехи товарищей. Да и после всей ситуации в Барселоне, всегда тепло отзывается о тройке и всегда хвалит друзей. Вот действительно ощущение, что тот самый редкий тип друзей, который рад за твои успехи. Да и сам Суарес недооценен как игрок, как бы его не хвалили, всегда казалось и кажется, что о нем мало говорят.
До Барселоны он в ЛЧ почти не играл (или вообще не играл), а в Барселоне последние годы в ЛЧ тоже смазал (года три в гостях не забивал и это дорого стоило его клубам, особенно Барселоне), из-за этого его и недооценивают.
А так великий футболист.
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Ответ Vinnipukh Vinni
До Барселоны он в ЛЧ почти не играл (или вообще не играл), а в Барселоне последние годы в ЛЧ тоже смазал (года три в гостях не забивал и это дорого стоило его клубам, особенно Барселоне), из-за этого его и недооценивают. А так великий футболист.
В последние годы в Барселоне он играл, когда вся команда была в кризисе, там добиться чего-то в этом хаосе было бы крайне трудно, + у него были травмы, хотя мог уйти во время спада Барсы и перейти в клубы, действительно претендующих на ЛЧ, а не мертвой Барсе, которую вписывали в фаворите из-за нескольких игроков. Да и голы в ЛЧ - показатели величия только для фанатиков со спортс.
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