Суарес об игре с Месси и Неймаром: «Не было никакого эгоизма. Я радовался, когда они забивали, а они отдавали мне пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу»
Луис Суарес поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси и Неймаром.
«Люди говорили: «Как вы будете играть втроем?»
Но мы знали, что если каждый будет исполнять свою роль, то мы сделаем «Барселону» великой.
Наша группа хотела добиться успеха, не было никакого эгоизма. Я был счастлив, когда Неймар или Месси забивали, а они давали мне исполнять пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу». Это было впечатляюще», – сказал экс-форвард «блауграны» в интервью Varsky.
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В ПСЖ попробовали повторить, только вместо Суареса был Мбаппе. Получилось так себе.
Да и сам Суарес недооценен как игрок, как бы его не хвалили, всегда казалось и кажется, что о нем мало говорят.
А так великий футболист.