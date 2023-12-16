Суарес об игре с Месси и Неймаром: «Не было никакого эгоизма. Я радовался, когда они забивали, а они отдавали мне пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу»

Луис Суарес поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси и Неймаром.

«Люди говорили: «Как вы будете играть втроем?»

Но мы знали, что если каждый будет исполнять свою роль, то мы сделаем «Барселону» великой.

Наша группа хотела добиться успеха, не было никакого эгоизма. Я был счастлив, когда или забивали, а они давали мне исполнять пенальти и штрафные, чтобы я выиграл «Золотую бутсу». Это было впечатляюще», – сказал экс-форвард «блауграны» в интервью Varsky.

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