Шавло – спортдиректору «Спартака» Амаралу: «Стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью. ЦСКА уже показал пример, пригласив Файзуллаева»

Теги Спартак ЦСКА Сергей Шавло премьер-лига Россия возможные трансферы Аббосбек Файзуллаев Томаш Амарал Футбол

Сергей Шавло посоветовал «Спартаку» искать игроков в ближайшем зарубежье.

Новым спортивным директором красно-белых накануне стал Томаш Амарал.

«Сегодня как никогда актуален вопрос с развитием собственной молодежи. Мы можем потерять не только свой российский тренерский корпус, но и талантливых игроков, которые стремятся играть.

Естественно, Амарал, как скаут из Португалии, будет ориентироваться на Запад, в первую очередь на Бразилию и Аргентину. Но сейчас стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью: Казахстан, Узбекистан, Сербия. 

ЦСКА уже показал пример, пригласив Файзуллаева, которому не понадобилось времени на интеграцию. В этом и есть заслуга спортивных директоров — поиск подходящих футболистов за относительно маленькие деньги и способных заиграть», — сказал бывший гендиректор «Спартака».

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1 комментарий
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Гарре и Антон Миранчук, не надо ничего придумывать...А вообще я очень рад назначению Амарала и то что он не рубит с плеча, а готов продолжать работу с Абаскалем..
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