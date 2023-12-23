Шавло – спортдиректору «Спартака» Амаралу: «Стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью. ЦСКА уже показал пример, пригласив Файзуллаева»

Сергей Шавло посоветовал «Спартаку» искать игроков в ближайшем зарубежье.

Новым спортивным директором красно-белых накануне стал .

«Сегодня как никогда актуален вопрос с развитием собственной молодежи. Мы можем потерять не только свой российский тренерский корпус, но и талантливых игроков, которые стремятся играть.

Естественно, Амарал, как скаут из Португалии, будет ориентироваться на Запад, в первую очередь на Бразилию и Аргентину. Но сейчас стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью: Казахстан, Узбекистан, Сербия.

уже показал пример, пригласив , которому не понадобилось времени на интеграцию. В этом и есть заслуга спортивных директоров — поиск подходящих футболистов за относительно маленькие деньги и способных заиграть», — сказал бывший гендиректор « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам