Геннадий Орлов высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«В этой части сезона он сыграл надежнее остальных [голкиперов]. При этом я бы не сказал, что он на голову выше своих визави. Считаю, Лантратов его подпирает. Однако краснодарец опытнее и дольше играет в клубе, который претендует на титул или медали. Дольше находится под давлением. Лантратов все-таки не так давно выступает в «Локомотиве».

Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно.

А для вратаря главное — рациональность и надежность. Яшин не делал ничего лишнего. Там, где нужно, он ловил мяч намертво, если необходимо отбить в сторону — отбивал. Ничего не придумывал. У Матвея бывает в голове одновременно два решения. И не всегда он выбирает из них оптимальное.

Весной психологическая вратарская устойчивость может выйти на первый план в борьбе за титул. Не все футболисты, лидировавшие в чемпионате после первой части сезона, справлялись с давлением и сохраняли голову холодной», – сказал комментатор.

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