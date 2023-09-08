Матвей Сафонов: «Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Неинтересно, смотрю только РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Матвей Сафонов объяснил, почему почти не следит за футболом.

– У вас много людей берут автографы. Когда вы последний раз брали у кого-то автограф?

– По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу.

– Не смотрите футбол?

– Практически нет. И никем не интересовался.

– Вы шутите.

– Нет. Я уже это говорил, и не раз. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу.

– Потому что в жизни и так много футбола?

– Не знаю. Неинтересно, – сказал вратарь сборной России и «Краснодара».

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5 комментариев

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Сергей48
Ну и правильно! Главное следить за банковским счётом👌
+8
-2
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Ronaldinho Gaúcho
А мог бы смотреть на вратарей в целях саморазвития.
+3
-3
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Артур Артур
Да кто такой этот ваш футбол?!
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ТТД Бубнова
Вратари это, конечно, отдельная каста ))
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-1
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Football fanat
Очень странно, а как же прогрессировать если не видишь идеала?
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