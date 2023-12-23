Колосков о просьбе УАФ отменить матч России с Сербией: «УЕФА не обратит на это внимание. Это жест отчаяния, не более»

Теги УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Вячеслав Колосков УАФ товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Вячеслав Колосков считает, что УЕФА не отменит товарищеский матч России с Сербией.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила против проведения игры и обратилась в ФИФА и УЕФА.

«УЕФА вообще не обратит внимание [на письмо УАФ]. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более.

Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», – сказал почетный президент РФС.

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4 комментария
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Прост хотят хоть частичку перемоги
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Ответ rigobersong
Вся суть украинской политики, не сделать лучше для своего народа, а нагадить России:)
Украинцы просто хотят жить.
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