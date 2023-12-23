Колосков о просьбе УАФ отменить матч России с Сербией: «УЕФА не обратит на это внимание. Это жест отчаяния, не более»

Вячеслав Колосков считает, что УЕФА не отменит товарищеский матч России с Сербией.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила против проведения игры и обратилась в ФИФА и УЕФА.

« вообще не обратит внимание [на письмо ]. Было решение УЕФА, которое касалось только официальных матчей. А это товарищеская встреча. Она никакого отношения к ограничительным мерам не имеет. Поэтому это жест отчаяния, не более.

Я думаю, УЕФА это неинтересно. Там заявят, что это не запрещено. А ФИФА вообще к этому отношения не имеет», – сказал почетный президент РФС.

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