«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля. Было 15 побед подряд

Теги Вилла Парк Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля.

Бирмингемцы разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в 18-м туре.

Таким образом, прервалась 15-матчевая домашняя победная серия «Виллы».

Последний раз команда Унаи Эмери теряла очки на своем поле в Премьер-лиге 18 февраля, проиграв «Арсеналу» (2:4).

На данный момент «Вилла» с 39 очками делит первое место с «Арсеналом», у которого на матч меньше.

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1 комментарий
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Хорошую команду Эмери создал,интересно наблюдать за ними!Этот сезон вообще интригующий - Жирона,Байер,Астон Вилла!Удачи этим командам!
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