«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля. Было 15 побед подряд
«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля.
Бирмингемцы разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в 18-м туре.
Таким образом, прервалась 15-матчевая домашняя победная серия «Виллы».
Последний раз команда Унаи Эмери теряла очки на своем поле в Премьер-лиге 18 февраля, проиграв «Арсеналу» (2:4).
На данный момент «Вилла» с 39 очками делит первое место с «Арсеналом», у которого на матч меньше.
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