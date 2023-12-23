«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля. Было 15 побед подряд

«Астон Вилла» не выиграла дома в АПЛ впервые с февраля.

Бирмингемцы разошлись миром с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в 18-м туре.

Таким образом, прервалась 15-матчевая домашняя победная серия « ».

Последний раз команда теряла очки на своем поле в Премьер-лиге 18 февраля, проиграв «Арсеналу» (2:4).

На данный момент «Вилла» с 39 очками делит первое место с «Арсеналом», у которого на матч меньше.

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