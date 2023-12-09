«Астон Вилла» выиграла 11 из последних 14 матчей. Команда Эмери идет 3-й в АПЛ, до лидирующего «Ливерпуля» – 2 очка

«Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей.

Команда Унаи Эмери после победы над «Манчестер Сити» (1:0) обыграла в « » с таким же счетом.

Всего за последние 14 игр в АПЛ и Лиге конференций бирмингемцы одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

В чемпионате Англии « » идет третьей. Она набрала 35 очков и отстает только от «Арсенала» (36) и «Ливерпуля» (37).

Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?

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