«Астон Вилла» выиграла 11 из последних 14 матчей. Команда Эмери идет 3-й в АПЛ, до лидирующего «Ливерпуля» – 2 очка

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Лига Конференций УЕФА Футбол

«Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей.

Команда Унаи Эмери после победы над «Манчестер Сити» (1:0) обыграла в АПЛ «Арсенал» с таким же счетом.

Всего за последние 14 игр в АПЛ и Лиге конференций бирмингемцы одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

В чемпионате Англии «Астон Вилла» идет третьей. Она набрала 35 очков и отстает только от «Арсенала» (36) и «Ливерпуля» (37).

Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?

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47 комментариев
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Ответ Старая школа
Займут по итогу место в Лиге Европы, а потом Эмери по законам жанра выиграет ее. Скриньте.
Ну, нет

Сперва попадут в топ 4 АПЛ, поиграют в групповой стадии ЛЧ и там займут 3 - место в группе... И мы прекрасно знаем, что будет дальше:)
+78
-1
+77
Эмери лучший тренеришка в АПЛ)
+43
-2
+41
Займут по итогу место в Лиге Европы, а потом Эмери по законам жанра выиграет ее. Скриньте.
+40
-5
+35
- Але, Пеп, это Микель. Че делать-то будем?
+28
-3
+25
Топовый тренеришка
+18
-3
+15
Эмери настоящий мастер собирать шикарную банду, которая может укусить любую команду. Крайне самобытный тренер. Это прям его команда.
+15
0
+15
Эмери очередного Coachишку переиграл и уничтожил
+13
0
+13
респект Эмери, проводит мощный сезон, в отличие от нашего Тен Хага
+9
-2
+7
Ответ Отец Абду
Ну, нет Сперва попадут в топ 4 АПЛ, поиграют в групповой стадии ЛЧ и там займут 3 - место в группе... И мы прекрасно знаем, что будет дальше:)
В следующем году будет другой формат ЛЧ. Как и что там будет - одному УЕФА известно)
+7
-1
+6
Ответ igls54
И Лапорта еще что-то там вещает про конкурентноспособность Ла Лиги. Самому-то не смешно?
А ведь есть ещё Ньюкасл и Брайтон
+7
-2
+5
Ответ Cearvm
Ну что, притопим за Лестер Виллу? Эмери пора выходить на новый уровень трофеев)
Лестер это бедный клуб из маленького городишка, да и состав скудный был и то что выстрелили Марез, Канте и Bарди это случайности. А АB это клуб из одного из крупнейших городов Англии с гигантской и шикарной историей у них даже КЕЧ есть которого нет у Арсенала, да и чемпионат Англии они 7 раз выигрывали. Да и состав у них прям очень хороший. Да у Арсенала, Ливерпуля и МС лучше, но я бы не сказал что у Шпор, НЮ, МЮ или Челси лучше.
Короче нельзя сравнивать Лестер и АB.
+8
-3
+5
Эмери кидает с первого места всех подряд...Тотенхема ...МС... Арсенал...повезло Ливерпуля что следующий тур не сними...
+6
-1
+5
Ответ gninnur esrever*
Да-да, выкатывайте заготовленные простынки про супер тренеришку. Он молодец, но будем объективны, сегодня ему просто повезло.
Арсенал почти ничего не создал, где ему повезло?:)
+8
-3
+5
Ну что, притопим за Лестер Виллу? Эмери пора выходить на новый уровень трофеев)
+7
-2
+5
И Лапорта еще что-то там вещает про конкурентноспособность Ла Лиги. Самому-то не смешно?
+9
-4
+5
Ответ Cearvm
Ну что, притопим за Лестер Виллу? Эмери пора выходить на новый уровень трофеев)
Чел снизу дичь пронёс. Сравнивать можно. Обеим командам перед началом сезонам пророчили места в нижней части таблицы, а то что там одна команда с историей, а другая без, так на это всем плевать
+5
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Ответ Кирилл Голивец
Почему бы не замахнуться на достижение Лестера? Эмери и Раньери чем-то похожи в том, что с топами у них не складывалось
Ничего такого не будет. Лестер показывал очень качественную игру на протяжении всего сезона и чемпионство взял абсолютно заслуженно с хорошим запасом. Виллу с Сити не видел, но сегодня они просто отскочили. Эмери в принципе фартовый тренер плюс быдловротарь у Виллы куражный. Ну и физуха хорошая, это да. Но до конца сезона она на таком уровне не продержится. Попадание в еврокубки будет успехом.
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Ребят, когда говорят, что ГВардиола не гениальный тренер, а просто всю карьеру работает с лучшими игроками мира, не надо бегать и кричать утрированную хрень про "надо выиграть чемпиоство с клубов 4 дивизиона".
Нет, вот вам пример Эмери. Это чувак, который начинал на высшем не с барселоной, а со скромной Альмерией и она смотрелась знатно, плюс подарила тогда миру парочку заметных игроков. После была Валенсия и это тоже было хорошо. По сути за всю карьеру у него не получилось вывести на новый уровень только Спартак и ПСЖ, в остальных случаях всегда видна динамика, если ему давали поработать. И да, арсенале было тяжело, но и там был прогресс.

Вот, вот это крутая тренерская работа, когда взял непонятно что и наладил игру.
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всё возможно, когда ворота защищает лучший вратарь мира
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Ответ gninnur esrever*
Да-да, выкатывайте заготовленные простынки про супер тренеришку. Он молодец, но будем объективны, сегодня ему просто повезло.
Да, да. И с МС просто повезло. И на 3-м месте в АПЛ они тоже попали благодаря везению.
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Матч Арсенал с Ливерпулем, кто то теряет очки и вот уже Сити недалеко, а вроде 4 матча без побед
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Ответ rigobersong
Где все те 🤡 которые говорили, что Мартинесу просто на ЧМ повезло:)) И он не играет в топе:))
Все на своих местах они, каждый в своей палате. А эффект Мартинеса очевиден, менталитет победителя. Вдвойне забавно, когда некоторые глоры МЮ выражали активное несогласие с моим мнением, что это лучшая замена, плывущему в важных матчах Де Хеа, причём с огромным запасом и непробиваемой психикой.
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болею с 1999 года) остановись мгновение
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А Тоттенхем Дзюбы на каком месте?
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Ответ igls54
И Лапорта еще что-то там вещает про конкурентноспособность Ла Лиги. Самому-то не смешно?
А что не так с конкурентностью в ла лиге?
Чемпиона там сложнее угадать чем в АПЛ это однозначно
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Почему бы не замахнуться на достижение Лестера? Эмери и Раньери чем-то похожи в том, что с топами у них не складывалось
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Ну красавцы. Нечего сказать) тем обиднее проиграть на этом отрезке НФ. Были бы лидерами!
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а можно в этом году АПЛ выиграть Вилла, а Ла Лигу Жирона? Дед Мороз 🎅 ну пожалуйста 🙏
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Это те самые команды и тренера, за которых просто невозможно не болеть. Арсенал и Астон Вилла обязаны побороться за чемпионство. В АПЛ должна прийти новая эра.
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И ничья с Борнмутом это не фиаско, Борнмут сейчас тоже весьма хорош)
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