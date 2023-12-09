«Астон Вилла» выиграла 11 из последних 14 матчей. Команда Эмери идет 3-й в АПЛ, до лидирующего «Ливерпуля» – 2 очка
«Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей.
Команда Унаи Эмери после победы над «Манчестер Сити» (1:0) обыграла в АПЛ «Арсенал» с таким же счетом.
Всего за последние 14 игр в АПЛ и Лиге конференций бирмингемцы одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили.
В чемпионате Англии «Астон Вилла» идет третьей. Она набрала 35 очков и отстает только от «Арсенала» (36) и «Ливерпуля» (37).
Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?
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Сперва попадут в топ 4 АПЛ, поиграют в групповой стадии ЛЧ и там займут 3 - место в группе... И мы прекрасно знаем, что будет дальше:)
Короче нельзя сравнивать Лестер и АB.
Нет, вот вам пример Эмери. Это чувак, который начинал на высшем не с барселоной, а со скромной Альмерией и она смотрелась знатно, плюс подарила тогда миру парочку заметных игроков. После была Валенсия и это тоже было хорошо. По сути за всю карьеру у него не получилось вывести на новый уровень только Спартак и ПСЖ, в остальных случаях всегда видна динамика, если ему давали поработать. И да, арсенале было тяжело, но и там был прогресс.
Вот, вот это крутая тренерская работа, когда взял непонятно что и наладил игру.
Чемпиона там сложнее угадать чем в АПЛ это однозначно