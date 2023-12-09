Эмери выиграл 15 домашних матчей в АПЛ кряду. Это удавалось лишь Клоппу, Гвардиоле, Фергюсону и Манчини
«Астон Вилла» впервые в истории выиграла в чемпионате 15 домашних матчей кряду.
Сегодня команда Унаи Эмери одолела «Арсенал» (1:0) в 16-м туре АПЛ.
В последний раз бирмингемцы теряли очки на своем поле 18 февраля – тогда их обыграли как раз «канониры» (2:4).
Эмери стал всего пятым тренером с серией из 15 домашних побед в АПЛ. До него это удавалось Алексу Фергюсону, Роберто Манчини, Пепу Гвардиоле и Юргену Клоппу.
Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?
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А сейчас вся надежда на молодых юниоров из Коринтианса, Коло-коло и прочих палмейрасов.
Извините, что не совсем в тему, старческое нытье.
ПСЖ возил Барсу на столько сильно, что я подобного не видел, наверное, до 8:2.
В Париже не то что бы моменты создавали, а не дали каталонцам вообще ничего придумать.
Тотальное доминирование. ПСЖ был на голову сильнее.
И вот на Камп Ноу Эмери ставит автобус, что бы не проиграть больше 3 голов.
Как только три пустили, то сразу начали держать мяч и создавать моменты. Забили гол и снова сели в штрафную.
Так что я уверен, что если он придет в Челси или МЮ, то будет тотальный провал, как у Бенитеса в Реале.