Эмери выиграл 15 домашних матчей в АПЛ кряду. Это удавалось лишь Клоппу, Гвардиоле, Фергюсону и Манчини

«Астон Вилла» впервые в истории выиграла в чемпионате 15 домашних матчей кряду.

Сегодня команда одолела «Арсенал» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

В последний раз бирмингемцы теряли очки на своем поле 18 февраля – тогда их обыграли как раз «канониры» (2:4).

Эмери стал всего пятым тренером с серией из 15 домашних побед в . До него это удавалось , Роберто Манчини, и .

Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?

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