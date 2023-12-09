Эмери выиграл 15 домашних матчей в АПЛ кряду. Это удавалось лишь Клоппу, Гвардиоле, Фергюсону и Манчини

Теги Роберто Манчини Алекс Фергюсон Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола рекорды Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» впервые в истории выиграла в чемпионате 15 домашних матчей кряду.

Сегодня команда Унаи Эмери одолела «Арсенал» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

В последний раз бирмингемцы теряли очки на своем поле 18 февраля – тогда их обыграли как раз «канониры» (2:4).

Эмери стал всего пятым тренером с серией из 15 домашних побед в АПЛ. До него это удавалось Алексу Фергюсону, Роберто Манчини, Пепу Гвардиоле и Юргену Клоппу.

Эмери не тренеришка, но и не тренер для супертопов. Кто же он?

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26 комментариев
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Есть один нюанс: у Эмери среди всего списка самая дохлая команда)
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Ну тренеришка дал.
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В такие моменты понимаешь, какой уровень РПЛ был когда-то. Безотносительно к текущим достижениям, просто вдумайтесь в эти слова - Унаи Эмери тренер Спартака. А Джон Терри без пяти минут защитник клуба. И т.д. и т.п.

А сейчас вся надежда на молодых юниоров из Коринтианса, Коло-коло и прочих палмейрасов.

Извините, что не совсем в тему, старческое нытье.
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Ответ rigobersong
Очередное подтверждение того, что Венгерко переоценен:))
переоценен имея целый чемпионат без поражений? Да лааадно.
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Причем у всех перечисленных тренеров были топ клубы, а у Эмери номинально середняк, которого он именно выводит в топы.
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Гуд ибенинг, игрочишка ;)
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Ответ Старая школа
В такие моменты понимаешь, какой уровень РПЛ был когда-то. Безотносительно к текущим достижениям, просто вдумайтесь в эти слова - Унаи Эмери тренер Спартака. А Джон Терри без пяти минут защитник клуба. И т.д. и т.п. А сейчас вся надежда на молодых юниоров из Коринтианса, Коло-коло и прочих палмейрасов. Извините, что не совсем в тему, старческое нытье.
Терри - легенда Спартака меж прочим
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Ответ Трент 66
Эмери, сделал хорошую работу с Виллой, но его сильно перехваливают, на долгую его не хватает, с Севильей он так и не смог войти в топ 4, хотя состав более чем позволял, победы в ЛЕ это скорее вайб самоц севы, они и до него и после брали этот кубок, с Вильяреалом тоже не выдержал игру на 2 турнира, с ПСЖ, Арсеналом и Спартаком, провалился, имхо. Следующий сезон в Вилле, скорее будет последним.
даже если проиграет все остальные матчи без просвета, он уже в истории клуба как один из самых лучших
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Ответ kaka10
от этого и удивительно, что в ПСЖ у него не пошло видимо только середняков может тянуть
да скорее не справляется с работой в токсичной и напряжённой атмосфере. поэтому и в Спартаке не задержался
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крутой
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А я думал Эмери хозяин только ЛЕ, а он уже на АПЛ замхнулся 😱
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Вот оно: ВЕЛИЧИЕ.
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Тренеришка
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читаешь такие новости и понимаешь, на сколько глупый человек - Дзюба и на сколько слабое понимание футбола у наших игроков
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Вот это Эмери зажег. Ливерпуль, 2 раза Сити, МЮ. и в этом списке Эмери с Виллой!!!
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Ответ kaka10
от этого и удивительно, что в ПСЖ у него не пошло видимо только середняков может тянуть
Потому что менталка середняка. По крайней мере была тогда.
ПСЖ возил Барсу на столько сильно, что я подобного не видел, наверное, до 8:2.
В Париже не то что бы моменты создавали, а не дали каталонцам вообще ничего придумать.
Тотальное доминирование. ПСЖ был на голову сильнее.
И вот на Камп Ноу Эмери ставит автобус, что бы не проиграть больше 3 голов.
Как только три пустили, то сразу начали держать мяч и создавать моменты. Забили гол и снова сели в штрафную.
Так что я уверен, что если он придет в Челси или МЮ, то будет тотальный провал, как у Бенитеса в Реале.
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Дзюбу для усиления пола взять
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Надо уточнить у Дзюбы что он думает по этому поводу
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