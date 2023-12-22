«Барса» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче в США. Каталонцы получили 5 млн евро за игру
«Барселона» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче.
Матч состоялся на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. По данным ESPN, «Барселона» получила 5 миллионов евро за игру.
Матч прошел через день после встречи с «Альмерией» (3:2) в Ла Лиге.
- Дата проведения
- 22 декабря, 05.00, «Коттон Боул»
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Барселона –
Астралага (Кочен, 62), Форт, Кристенсен (Файе, 46), Кубарси (Фалль, 72), Martín (Жоау Канселу, 72), де Йонг (Ромеу, 46), Касадо (Прим, 72), Эрнандес (Лопес, 72), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Ямаль (Аларкон, 62), Гиу (Левандовски, 76).
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Америка –
Малагон (Хименес, 46), Альварес (Лара, 46), Рейес, Хуарес, Рейес (Фуэнтес, 62), Дос Сантос (Наведа, 46), Суарес (Вальдес, 61), Сендехас (Родригес, 61), Санчес, Родригес (Фидальго, 62), Киньонес (Мартин, 62).
- Предупреждение:
- Лопес (85).
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К сведению, победитель Суперкубка Европы зарабатывает 4,5 млн всего. Так что 5 млн - неплохая выручка.