«Барса» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче в США. Каталонцы получили 5 млн евро за игру

«Барселона» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче.

Матч состоялся на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. По данным ESPN, «Барселона» получила 5 миллионов евро за игру.

Матч прошел через день после встречи с «Альмерией» (3:2) в Ла Лиге.

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