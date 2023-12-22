«Барса» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче в США. Каталонцы получили 5 млн евро за игру

Теги Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Америка Коттон Боул Футбол

«Барселона» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче.

Матч состоялся на стадионе «Коттон Боул» в Далласе, США. По данным ESPN, «Барселона» получила 5 миллионов евро за игру.

Матч прошел через день после встречи с «Альмерией» (3:2) в Ла Лиге.

Барселона Испания – Америка Мексика 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
22 декабря, 05.00, «Коттон Боул»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Ямаль, 1:1 – 12 Киньонес, 2:1 – 28 Гиу, 2:2 – 50 Киньонес, 2:3 – 82 Мартин.
БарселонаАстралага (Кочен, 62), Форт, Кристенсен (Файе, 46), Кубарси (Фалль, 72), Martín (Жоау Канселу, 72), де Йонг (Ромеу, 46), Касадо (Прим, 72), Эрнандес (Лопес, 72), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Ямаль (Аларкон, 62), Гиу (Левандовски, 76).
АмерикаМалагон (Хименес, 46), Альварес (Лара, 46), Рейес, Хуарес, Рейес (Фуэнтес, 62), Дос Сантос (Наведа, 46), Суарес (Вальдес, 61), Сендехас (Родригес, 61), Санчес, Родригес (Фидальго, 62), Киньонес (Мартин, 62).
Предупреждение:
Лопес (85).

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29 комментариев
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Барса в этом матче напоминает мать-одиночку, вынужденную работать на двух работать, чтобы прокормить семью
+26
0
+26
5 млн. получили. Где ж здесь проигрыш?)
+19
0
+19
Ответ Максат Жумагулов
даже америку🤣🤣🤣
Смешно? Посмотри как вчера Реал с Алавесом играли, позорище. А тут никчемный товарняк
+13
-4
+9
Ответ Timati Beweers
Смешно? Посмотри как вчера Реал с Алавесом играли, позорище. А тут никчемный товарняк
а в чем позорище то ? Реал играл в меньшинстве, и у реала травм просто вагон, и притэтом он победил и на первом месте в ла лиге
+6
-2
+4
Так можно 20 товарищеских матчей провести и заработать как финалист ЛЧ
+4
0
+4
Ответ Timati Beweers
Смешно? Посмотри как вчера Реал с Алавесом играли, позорище. А тут никчемный товарняк
и при чем тут реал?
+4
-1
+3
Лапорта после матча: "Продлевать будете?"
+5
-3
+2
За Антверпен деньги отбили, считай.
+2
0
+2
Ответ Timati Beweers
Смешно? Посмотри как вчера Реал с Алавесом играли, позорище. А тут никчемный товарняк
На таблицу посмотри.
+2
-1
+1
Ответ as009595@icloud.com
Да если считать что из за этих пяти лямов летели)))
не переживай за Барселону
+1
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+1
Если бы не санкции, то какой-нибудь ставропольский гаишник или судья мог легко пригласить Барсу к себе на день рождения, футбол с мужиками поиграть ))
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новогодний корпоратив считай
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За игру и... за результат😉
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СуперЛига!
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Ответ Максат Жумагулов
даже америку🤣🤣🤣
главное деньги получили, а играли в основном подростки, я матч смотрел
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Ответ Timati Beweers
Смешно? Посмотри как вчера Реал с Алавесом играли, позорище. А тут никчемный товарняк
У Мадрида травмы плюс игра с турнирным значением, после нее кстати и заняли первое место, сравнение не очень
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Ответ Chuha-Motibg
Так можно 20 товарищеских матчей провести и заработать как финалист ЛЧ
Финалист получает 15,5 млн, пройдя даже все стадии сумма не приблизится к 100 млн. В районе 75 млн зарабатывает победитель ЛЧ.
К сведению, победитель Суперкубка Европы зарабатывает 4,5 млн всего. Так что 5 млн - неплохая выручка.
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Ответ Geronimo Good
5 млн. получили. Где ж здесь проигрыш?)
Да если считать что из за этих пяти лямов летели)))
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