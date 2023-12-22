Гендиректор Суперлиги: «Турнир намного лучше для клубов вроде «Жироны». В ЛЧ нет времени себя зарекомендовать – проигрываешь матчи и выбываешь»
Бернд Райхарт считает полезной Суперлигу для таких клубов, как «Жирона».
«Наша Суперлига намного лучше для таких клубов, как «Жирона». Многие клубы жалуются, что награда за выход в Лигу чемпионов с горчинкой.
Ты выходишь в турнир, проигрываешь матчи и через три месяца [группового этапа] выбываешь. Просто нет времени зарекомендовать себя как европейский клуб.
«Вильярреал» играл в полуфинале Лиги чемпионов, а в следующем сезоне в турнире они уже не участвовали», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.
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НИКОГДА!
Сначала она попадет в голубую группу - состав, что-то среднее между сегодняшней Лигой Европы и Кубком Конференций. И уже по ходу следующего за успехом в национальном первенстве сезоне, у неё перекупят всех футболистов. А может ещё и тренера.
И всё.
Для любой команды-выскочки потолком будет "голубая группа".
В этом смысл Суперлиги. Только в этом. Чтобы ювентусы, даже занимая десятые места, оставались в Золотой Группе.
Выигрываешь свой чемпионат и попадаешь в никуда, в нешейх лиге.
Спортивный принцип, понимаешь!
И без монополии и мафии (никаких игр, турик серьëзный)
В чем?
Золотая группа/серебряная группа/голубая группа.
Выскочка может попасть ТОЛЬКО в голубую группу. И пока выскочка пытается из голубой попасть сначала в серебряную, у неё раскупают игроков.
В итоге выскочка не сможет сыграть в топ-турнире никогда
А вот сейчас Копенгаген будет играть в числе 16 лучших команд Европы.
Но в золотой группе Суперлиги он не окажется никогда вообще.
Это их наработки?
Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
«С большим уважением отношусь ко всему, что делает «Аталанта», но у них нет истории международных встреч. Благодаря всего лишь одному отличному сезону команда получила прямой доступ в главный европейский клубный турнир. Это правильно или нет?
И автор такого комментария, конечно, печётся о судьбе Жироны. И все они так думают и Лапорта и Перес и остальные. Они чувствуют, что их доминация в Европе падает как и влияние, а отдавать они его не хотят. Только пора уже любителям бредовых теорий снять розовые очки. Не соберётся Суперлига. Изживут Реал с Барсой в национальных первенствах и переломают, а англичанам как и немцам эта лига не нужна даром. И какая Суперлига без английских и немецких команд? ))
Вопрос риторический. Не вижу перспектив собрать действительно интересный чемпионат. ЛЧ с ПСЖ, англичанами и немцами всегда будет интереснее чем Суперлига. Пугает не то, что у Суперлиги есть сторонники, а то, что люди всерьез не понимают цель Суперлиги. Цель - стать монополистами в футболе навсегда, забрать все деньги с рекламы себе и занять нишу
В Испании Мадрид и Барселона монополизировали тв-права, уничтожив конкуренцию внутри лиги. Без конкуренции чемпионат Испании, естественно, уступает Англии, а значит, уступает в размере выручки. Теперь Мадриду и Барселоне не хватает денег, но они сами себя уничтожили недальновидной политикой. И сейчас, вместо того, чтобы по английскому образцу сократить разницу доходов внутри лиги, они стремятся ещё больше увеличить финансовую пропасть
В ЛЧ я не вижу каких-то проблем с ротацией клубов. Каждый второй сезон происходят сенсации: Монако, Аякс, Тоттенхэм, Вильярреал. Почему команды, которые себя "зарекомендовали", должны вариться в топе вечно, а новые клубы с хорошим сезоном во внутренней лиге должны потерять этот шанс? В логике закрытой лиги Жироне как раз ничего не светит, если только не повезет затесаться в стартовом сезоне.