Гендиректор Суперлиги: «Турнир намного лучше для клубов вроде «Жироны». В ЛЧ нет времени себя зарекомендовать – проигрываешь матчи и выбываешь»

Бернд Райхарт считает полезной Суперлигу для таких клубов, как «Жирона».

«Наша Суперлига намного лучше для таких клубов, как « ». Многие клубы жалуются, что награда за выход в Лигу чемпионов с горчинкой.

Ты выходишь в турнир, проигрываешь матчи и через три месяца [группового этапа] выбываешь. Просто нет времени зарекомендовать себя как европейский клуб.

« » играл в полуфинале , а в следующем сезоне в турнире они уже не участвовали», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

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