Гендиректор Суперлиги: «Турнир намного лучше для клубов вроде «Жироны». В ЛЧ нет времени себя зарекомендовать – проигрываешь матчи и выбываешь»

Теги Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жирона Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Бернд Райхарт считает полезной Суперлигу для таких клубов, как «Жирона».

«Наша Суперлига намного лучше для таких клубов, как «Жирона». Многие клубы жалуются, что награда за выход в Лигу чемпионов с горчинкой.

Ты выходишь в турнир, проигрываешь матчи и через три месяца [группового этапа] выбываешь. Просто нет времени зарекомендовать себя как европейский клуб.

«Вильярреал» играл в полуфинале Лиги чемпионов, а в следующем сезоне в турнире они уже не участвовали», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

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45 комментариев
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Ответ Кокич
Суперлиги ещё нет, а гендиректор у неё уже есть.
У нас в Ростове нет метро, но компания Ростовское метро есть, занимает хороший офис в центре, человек 50 работают уже лет 15 над созданием нашего метро😃
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таких клубов как Жирона по всей европе штук 100 а может и все 200 наберется, интересно этот ген директор готов каждого удовлетворить
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Гендиректор Суперлиги: «Турнир намного лучше для клубов вроде «Пари НН» )))
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+7
Лицемеры. Реал Сосьедад сейчас играет в ЛЧ, потому что заслужил место отличным сезоном. Модель Суперлиги предлагает оставить место Вильярреалу только из-за попадания в полуфинал и лишить места Реал Сосьедад?
+12
-6
+6
Суперлиги ещё нет, а гендиректор у неё уже есть.
+6
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+5
пустой треп,в стиле кхе кхе
+5
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+4
Нечто подобное уже есть в боксе.4 Разные организации, в итоге болельщики путаются, кто какой чемпион и по какой версии))
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Какой же бред они несут. И аудитория спортс верит в сказки, что какой-то середняк или аутсайдер выиграет от этого турнира. Единственная возможность завлечь топов в Суперлигу - деньги. Не останется от этих миллиардов ничего, все маленькие клубы останутся без денег и начнут банкротиться либо выживать. Выиграть от этого турнира могут разве что итальянские клубы и Реал с Барселоной
+4
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Жирона никогда не будет играть в Золотой Группе Суперлиги!!!
НИКОГДА!
Сначала она попадет в голубую группу - состав, что-то среднее между сегодняшней Лигой Европы и Кубком Конференций. И уже по ходу следующего за успехом в национальном первенстве сезоне, у неё перекупят всех футболистов. А может ещё и тренера.
И всё.
Для любой команды-выскочки потолком будет "голубая группа".

В этом смысл Суперлиги. Только в этом. Чтобы ювентусы, даже занимая десятые места, оставались в Золотой Группе.
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Вах, конечно лучший!
Выигрываешь свой чемпионат и попадаешь в никуда, в нешейх лиге.
Спортивный принцип, понимаешь!
И без монополии и мафии (никаких игр, турик серьëзный)
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Набирают клубы в свой Суперпроект, как навязчивые операторы мобильной связи зазывают к себе в ТРЦ новых клиентов.
+2
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Ответ AmanEsen
Ну он отчасти прав. Участие в Суперлиге зависит сугубо от твоей игры в Суперлиге и нигде больше. Ну сыграет Жирона один раз в ЛЧ 6 матчей, будут как Унион, займут последнее место и упадут в середину (в лучшем случае) таблицы в своем чемпионате. Если же попасть в Суперлигу, то у тебя будет как минимум 14 матчей, и чтобы оставаться там, надо быть не хуже как минимум двух команд из 16.
да-да, Суперлига как раз и создается для клубов вроде Жироны, Униона и Аталанты, а вовсе не для грандов. Конечно, именно штутгарты и лансы получат места в высшем дивизионе, все эти миланы, интеры и прочая шелупонь вроде Ман Сити могут рассчитывать только на синюю лигу. Какие все-таки создатели Суперлиги молодцы, что ставят во главу угла небольшие самобытные европейские клубы, а не денежные мешки, как УЕФА. Верю-верю.
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Ответ AmanEsen
чтобы набрать 60 команд не обойтись без таких клубов как Аталанта. Ну или назови мне 60 клубов статуса МС, Милана и тд?
2-й и 3-й дивизионы, куда действительно наберут и жирон, и бенфик, никому не интересны. Вы современную Лигу конференций часто смотрите?
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Ответ Real_v_dushe
Враньё. Есть уже организация, похожая на Суперлигу. Называется АПЛ. Там всем управляют 20 клубов, никакие клубы из низших лиг туда не допускаются ни в каком виде. Есть там право вето и все управление лигой профессиональное и направленное на максимизацию прибыли в отличии от чемпионатов стран ЕС. И какой итог мы получили? Маленькие клубы там играют и получают хорошие деньги, а между лигой и другим любым чемпионатом гигантская финансовая пропасть. Давайте подождём пока они ещё больше не оторвутся от остальных.
"Враньё"
В чем?
Золотая группа/серебряная группа/голубая группа.
Выскочка может попасть ТОЛЬКО в голубую группу. И пока выскочка пытается из голубой попасть сначала в серебряную, у неё раскупают игроков.
В итоге выскочка не сможет сыграть в топ-турнире никогда
А вот сейчас Копенгаген будет играть в числе 16 лучших команд Европы.
Но в золотой группе Суперлиги он не окажется никогда вообще.
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Ответ LinkLin
Так если 20 обновляются каждый год? Мало?
Мало. В конкурентных чемпионатах чемпион меняется едва ли не ежегодно. А в топ-5 лигах даже по 6 путевок не покроют всех достойных кандидатов
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Ответ Н.Ф.
http://metro-rostova.ru/img/sch/2010_pre.jpg Это их наработки?
Думаю да) при этом они просто рисуют схемы и проекты, ни одного кубометра грунта еще не вынули😃 да и очень сложно строить у нас метро, подземные воды и полости не позволяют. Возвращаясь к теме, думаю Суперлигу тоже ждет такая же участь, во всяком случае в ближайшие годы
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Ответ Михо
У нас в Ростове нет метро, но компания Ростовское метро есть, занимает хороший офис в центре, человек 50 работают уже лет 15 над созданием нашего метро😃
http://metro-rostova.ru/img/sch/2010_pre.jpg
Это их наработки?
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Ответ Real_v_dushe
А какие "маленькие клубы" и с какими деньгами? Озвучьте цифры. Давайте сравним с условным Лутоном их, который получит от АПЛ гигантскую сумму денег. Сколько там чистыми маленький клуб освоит денег от УЕФА из этого турнира? Млн 30-40 евро максимум при попадании в 1/2!!!!? А такие, как Антверпен, где-то 10 млн евро после уплаты налогов. И как это им помогает? Это такая какая-то крутая и справедливая система?
Помимо этого они распределяют деньги по федерациям, спонсируют развитие других отраслей, спонсируют юношеский и женский футбол. Это механизм, который работает. Суперлига - ангажированный проект, который предлагают люди, связанные напрямую с клубами. И наличие этого турнира это конец национальных первенств. Сегодня Жирона и Брайтон радуют глаз, а завтра это клубы-банкроты.

Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.

«С большим уважением отношусь ко всему, что делает «Аталанта», но у них нет истории международных встреч. Благодаря всего лишь одному отличному сезону команда получила прямой доступ в главный европейский клубный турнир. Это правильно или нет?

И автор такого комментария, конечно, печётся о судьбе Жироны. И все они так думают и Лапорта и Перес и остальные. Они чувствуют, что их доминация в Европе падает как и влияние, а отдавать они его не хотят. Только пора уже любителям бредовых теорий снять розовые очки. Не соберётся Суперлига. Изживут Реал с Барсой в национальных первенствах и переломают, а англичанам как и немцам эта лига не нужна даром. И какая Суперлига без английских и немецких команд? ))
Вопрос риторический. Не вижу перспектив собрать действительно интересный чемпионат. ЛЧ с ПСЖ, англичанами и немцами всегда будет интереснее чем Суперлига. Пугает не то, что у Суперлиги есть сторонники, а то, что люди всерьез не понимают цель Суперлиги. Цель - стать монополистами в футболе навсегда, забрать все деньги с рекламы себе и занять нишу
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Ответ AsGardiel
Это работает всегда и везде. Провел отличный сезон - получил место в еврокубках. Суперлига предлагает касту избранных, которые забьют на нац.чемпионаты. Жирона по такой схеме не сыграет в еврокубках вовсе, потому что там все места уже заняты Вильярреалами, которые играли в полуфинале ЛЧ, а сейчас идут на 13 месте в чемпионате
Ложь. При чем наглая. Попадание в суперлигу дивизиона Блю будет зависеть от игры в нац чемпионате
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Ответ AsGardiel
И? Доходы АПЛ астрономически высоки потому что разница в доходах между 1 и 20 командами невелика, что рождает конкуренцию, а конкуренция рождает интерес публики. В Испании Мадрид и Барселона монополизировали тв-права, уничтожив конкуренцию внутри лиги. Без конкуренции чемпионат Испании, естественно, уступает Англии, а значит, уступает в размере выручки. Теперь Мадриду и Барселоне не хватает денег, но они сами себя уничтожили недальновидной политикой. И сейчас, вместо того, чтобы по английскому образцу сократить разницу доходов внутри лиги, они стремятся ещё больше увеличить финансовую пропасть
Враньё, не поэтому там всё так хорошо, а потому что лигой никогда такие, как Чеферин и его структуры не могли управлять. Выиграть чемпионат не топу нереально, это должно быть чудо чудное и диво дивное, как в случае с Лестером. Там всегда поддерживали своих топов, хотя бы тем же судейством, и топы там всем управляют. Но не суть. Хотите УЕФА с чеферинами и катарскими шейхами во главе? Ок. Ваше право. Ну тогда не надо удивляться, если через 10-15 лет чемпионаты в ЕС все будут уступать не только АПЛ, но и СА с МЛС.
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Ответ Real_v_dushe
Суперлига уже есть и называется АПЛ, там 20 клубов решают всё и финансово этот элитарный клуб с гигантским запасом первый в футбольном мире. В сегодняшних еврокубках клубы АПЛ играют в ЛЕ и ЛК лишь для того, чтобы поддерживать квоту в ЛЧ за счёт очков в системе УЕФА. Английским клубам нафиг не нужны 2 из 3 турниров УЕФА, они тратят гораздо там больше, чем зарабатывают. А ЛЧ им тоже не ради денег уже нужно, а больше, как престиж. И это наверное у таких, как Вы, круто, правда? Ещё 5 лет и даже Реал с Баварией будут на подтанцовке у АПЛ в таком замечательном турнире.
И? Доходы АПЛ астрономически высоки потому что разница в доходах между 1 и 20 командами невелика, что рождает конкуренцию, а конкуренция рождает интерес публики.
В Испании Мадрид и Барселона монополизировали тв-права, уничтожив конкуренцию внутри лиги. Без конкуренции чемпионат Испании, естественно, уступает Англии, а значит, уступает в размере выручки. Теперь Мадриду и Барселоне не хватает денег, но они сами себя уничтожили недальновидной политикой. И сейчас, вместо того, чтобы по английскому образцу сократить разницу доходов внутри лиги, они стремятся ещё больше увеличить финансовую пропасть
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Ответ uchiyamada
какими вильярреалами, вы о чем? Реал, Барса, Атлетико, Юве, Интер, Милан, английские топы, ПСЖ, Бавария и Дортмунд - вот уже озвученные влажные мечты суперлижников. Максимум 1-2 клуба вроде Вильярреала будут раз в 10 лет заскакивать в "звездную" лигу, чтобы тут же вылететь. А можно вместо прямого вылета организовать стыки, тогда это точно будет на 99% закрытая лига, как изначально и планировалось.
Это очевидно. Я не стал заходить сразу с козырей)
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Ответ AsGardiel
Это работает всегда и везде. Провел отличный сезон - получил место в еврокубках. Суперлига предлагает касту избранных, которые забьют на нац.чемпионаты. Жирона по такой схеме не сыграет в еврокубках вовсе, потому что там все места уже заняты Вильярреалами, которые играли в полуфинале ЛЧ, а сейчас идут на 13 месте в чемпионате
какими вильярреалами, вы о чем? Реал, Барса, Атлетико, Юве, Интер, Милан, английские топы, ПСЖ, Бавария и Дортмунд - вот уже озвученные влажные мечты суперлижников. Максимум 1-2 клуба вроде Вильярреала будут раз в 10 лет заскакивать в "звездную" лигу, чтобы тут же вылететь. А можно вместо прямого вылета организовать стыки, тогда это точно будет на 99% закрытая лига, как изначально и планировалось.
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Ответ uchiyamada
да-да, Суперлига как раз и создается для клубов вроде Жироны, Униона и Аталанты, а вовсе не для грандов. Конечно, именно штутгарты и лансы получат места в высшем дивизионе, все эти миланы, интеры и прочая шелупонь вроде Ман Сити могут рассчитывать только на синюю лигу. Какие все-таки создатели Суперлиги молодцы, что ставят во главу угла небольшие самобытные европейские клубы, а не денежные мешки, как УЕФА. Верю-верю.
чтобы набрать 60 команд не обойтись без таких клубов как Аталанта. Ну или назови мне 60 клубов статуса МС, Милана и тд?
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Ответ Ershalaim
Божачки,как вы читаете новости то? Жирона,проведя хорошо сезон в суперлиге,останется там на следующий сезон,а то и рангом выше пойдет. И ничье место она не займет,так как эти места освободят клубы,вылетевшие из супперлиги
Мест в суперлиге всего 64. Есть два возможных пути: сделать квоту на количество клубов из одной страны (и это непременно вызовет мой сценарий. Если все четыре клуба из одной страны не вылетают, то, соответственно, никто и не зайдет, даже если станет чемпионом). Второй вариант - отсутствие квот. Но в этом случае через несколько лет в суперлиге не найдется места для чемпионов малых чемпионатов. Все места займут по 6-8 клубов из топ-5, да по 3 клуба из топ-10.
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Ответ AsGardiel
Лицемеры. Реал Сосьедад сейчас играет в ЛЧ, потому что заслужил место отличным сезоном. Модель Суперлиги предлагает оставить место Вильярреалу только из-за попадания в полуфинал и лишить места Реал Сосьедад?
Божачки,как вы читаете новости то? Жирона,проведя хорошо сезон в суперлиге,останется там на следующий сезон,а то и рангом выше пойдет. И ничье место она не займет,так как эти места освободят клубы,вылетевшие из супперлиги
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Ответ Real_v_dushe
Знаете, Сосьедад, чтобы рассчитаться с долгами 8-10 лет назад продал «Мадриду» Ильярраменди, «Атлетико» — Гризманна, «Барселоне» — Браво и ушёл вниз. И это был уже 3 в этом веке их кризис. И в следующем сезоне Сосьедада в ЛЧ не будет, а он вышел в 1/8 с первого места в группе. Крутой турнир, конечно, где успешно выступающий в нём небогатый клуб завтра там не играет. Отлично и справедливо, правда?
Потому что жить надо по средствам. А Реалу Сосьедад надо брать пример с соседа. И в ЛЧ его не будет по праву. Потому что в этом сезоне есть команды успешнее
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Ответ AmanEsen
Комментарий скрыт
Ага. Точно. Один в один
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Проект "Суперлига" запущен в рамках предвыборной кампании Чеферина. УЕФА размахивает этим пугалом и говорит: "хавайте, что мы вам даём, а то будет хуже". Когда старые лидеры теряют поддержку масс, создаётся искусственный конфликт, в результате которого рейтинг лидера повышается. Также как это было в России и на Украине . А то, что Перес и Чеферин кормятся из одной кормушки. это очевидно. По их физиономиям можно сказать. что морально-нравственные ценности у них примерно одинаковые.
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С одной стороны, гендир Суперлиги говорит про сохранение спортивного принципа. С другой стороны, заманивает клубы обещанием стабильного места в лиге с минимальными потерями в финансах. Нужно как-то определиться, про что Суперлига.

В ЛЧ я не вижу каких-то проблем с ротацией клубов. Каждый второй сезон происходят сенсации: Монако, Аякс, Тоттенхэм, Вильярреал. Почему команды, которые себя "зарекомендовали", должны вариться в топе вечно, а новые клубы с хорошим сезоном во внутренней лиге должны потерять этот шанс? В логике закрытой лиги Жироне как раз ничего не светит, если только не повезет затесаться в стартовом сезоне.
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