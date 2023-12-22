Почеттино о Суперлиге: «Поддерживаю позицию «Челси». Слишком много вопросов»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Суперлига Европы Футбол

Маурисио Почеттино поддержал «Челси» в отношении Суперлиги.

Английский клуб опубликовал заявление, выступив против турнира.

«Решение, вынесенное сегодня Европейским судом, не меняет позицию ФК «Челси». Мы твердо верим, что, работая с Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией Англии, другими европейскими клубами благодаря нашим прочным отношениям с Ассоциацией европейских клубов (ECA), а также с УЕФА и ФИФА, мы сможем вместе продолжать развивать европейский футбол на благо всех», – говорится в сообщении «синих».

«Вчера клуб сделал заявление. Я поддерживаю решение клуба и полностью согласен с заявлением. Я слушал вчера и сегодня утром [новости о предложениях Суперлиги]. Также слушал испанское радио.

Мне трудно представить, как это произойдет. Я сосредоточен на АПЛ. Слишком много вопросительных знаков [о Суперлиге]», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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