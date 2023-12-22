Фролов о «Слове пацана»: «Чушпанов в «Крыльях» нет. Сериал нормальный, атмосфера передана правильно. В Саранске было что-то подобное»

Евгений Фролов поделился впечатлениями от популярного сериала «Слово пацана».

– «Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Но никакого вау-эффекта я не испытал. Атмосфера передана правильно. В Саранске у меня было что-то подобное. Были похожие ситуации, но рассказывать об этом не буду. Пусть это останется в Саранске.

– Ходили на стрелки?

– Не скажу.

В «Крыльях» чушпанов (сленговое слово, означающее людей «второго сорта», не вступивших в криминальную группировку – прим. Sports.ru) нет, все ребята хорошие и классные. Самое важное – просто оставаться человеком, – отметил вратарь «Крыльев Советов».

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