Фролов о «Слове пацана»: «Чушпанов в «Крыльях» нет. Сериал нормальный, атмосфера передана правильно. В Саранске было что-то подобное»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов Сериалы Футбол

Евгений Фролов поделился впечатлениями от популярного сериала «Слово пацана».

– «Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Но никакого вау-эффекта я не испытал. Атмосфера передана правильно. В Саранске у меня было что-то подобное. Были похожие ситуации, но рассказывать об этом не буду. Пусть это останется в Саранске.

– Ходили на стрелки?

– Не скажу.

В «Крыльях» чушпанов (сленговое слово, означающее людей «второго сорта», не вступивших в криминальную группировку – прим. Sports.ru) нет, все ребята хорошие и классные. Самое важное – просто оставаться человеком, – отметил вратарь «Крыльев Советов».

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14 комментариев
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Емае. Посмотрите лучше сериал "Голяк". Там про бандитскую Англию в глубинке. Весело и приятно время проведёте)
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Фролову 35 лет. Он может знать только вполне себе благополучную атмосферу тучных нулевых и бандитскую атмосферу детских садов святых девяностых.
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Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Ригоберка :)
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Комментарий удален модератором
– «Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть.
Единственное "но" - довольно кардинально переделанная заключительная серия
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Комментарий удален модератором
у козлова есть серия книг по схожей тематике, наиболее известен рассказ "гопники", увлекательное и очень реалистичное чтиво
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Ответ rigobersong
И в футболках реала:)
Комментарий удален модератором
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Factos!👍👀
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Ответ igls54
– «Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Единственное "но" - довольно кардинально переделанная заключительная серия
Это там где они все кончились?
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Ответ mean machine/
Спасибо, но только чушпан ещё не посмотрел "Голяк". Первые пару сезонов ниче так, а третий уже не ахти.
ну хз, раз все сми так талдычат про "Слово" и восхваляют - может они ничего другого просто и не смотрели)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
ну хз, раз все сми так талдычат про "Слово" и восхваляют - может они ничего другого просто и не смотрели)
Ну, хайп есть хайп. Тем более, на безрыбье.... Так-то да, ничего особенного - на один раз.
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Ответ prus_3
Фролову 35 лет. Он может знать только вполне себе благополучную атмосферу тучных нулевых и бандитскую атмосферу детских садов святых девяностых.
В глубинке и некоторых регионах это было до начала двухтысячных
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