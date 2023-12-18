Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении российских команд: «Пару лет придется подождать, судя по развитию событий. Приходится жить в таких реалиях»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу дисквалификации Евгений Фролов Футбол

Евгений Фролов высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

– Думаю, [российские команды вернут] не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать.

– Все уже свыклись с тем, что мы играем только внутренние соревнования?

– А что сделаешь? Мы имеем то, что имеем. Приходится жить в таких реалиях, – сказал голкипер «Крыльев Советов».

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10 комментариев
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Пару лет?
Это даже для оптимиста слишком оптимистично)
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Еще бы у футболистов "Ротора" во втордиве спросили про отстранение от еврокубков. Как вы там, страдаете без Европы?)

"Пару лет нам придется подождать"
ого, какой зашкаливающий оптимизм. Хотя нашли у кого спросить, да
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Ответ OldRedWhite
А негры американские ? А польские наемники и эстонские биатлонистки ? Они тоже кончатся ?
Этих единицы, они особо не влияют. А если станет много, то Россия может в ответ нанять корейцев и тд азиатов.
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