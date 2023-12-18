Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении российских команд: «Пару лет придется подождать, судя по развитию событий. Приходится жить в таких реалиях»
Евгений Фролов высказался об отстранении российских команд от еврокубков.
– Думаю, [российские команды вернут] не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать.
– Все уже свыклись с тем, что мы играем только внутренние соревнования?
– А что сделаешь? Мы имеем то, что имеем. Приходится жить в таких реалиях, – сказал голкипер «Крыльев Советов».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Это даже для оптимиста слишком оптимистично)
"Пару лет нам придется подождать"
ого, какой зашкаливающий оптимизм. Хотя нашли у кого спросить, да