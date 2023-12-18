Вратарь «Крыльев» Фролов об отстранении российских команд: «Пару лет придется подождать, судя по развитию событий. Приходится жить в таких реалиях»

Евгений Фролов высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

– Думаю, [российские команды вернут] не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать.

– Все уже свыклись с тем, что мы играем только внутренние соревнования?

– А что сделаешь? Мы имеем то, что имеем. Приходится жить в таких реалиях, – сказал голкипер « ».

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