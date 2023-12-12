Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА. Он выложил фото с Галицким и Ивичем

Теги ЦСКА светская хроника премьер-лига Россия светская хроника UFC MMA Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Хабиб Нурмагомедов соцсети Футбол

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Краснодар» – ЦСКА (1:0).

Экс-чемпион UFC выложил совместные фото с президентом краснодарского клуба Сергеем Галицким и главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

9 декабря, за день до матча 18-го тура Мир РПЛ, Хабиб посетил академию «Краснодара», где ему провели экскурсию.

Позже бывший боец ММА встретился с воспитанниками клуба и ответил на их вопросы.

«Краснодар» завершил календарный год на 1-м месте в таблице с 38 очками в 18 играх. 

Фото: соцсеть Хабиба Нурмагомедова

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2 комментария
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Сергей Николаевич неважно выглядит(
здоровья и чемпионства Краснодару!
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