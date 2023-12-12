Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА. Он выложил фото с Галицким и Ивичем
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Краснодар» – ЦСКА (1:0).
Экс-чемпион UFC выложил совместные фото с президентом краснодарского клуба Сергеем Галицким и главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.
9 декабря, за день до матча 18-го тура Мир РПЛ, Хабиб посетил академию «Краснодара», где ему провели экскурсию.
Позже бывший боец ММА встретился с воспитанниками клуба и ответил на их вопросы.
«Краснодар» завершил календарный год на 1-м месте в таблице с 38 очками в 18 играх.
Фото: соцсеть Хабиба Нурмагомедова
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