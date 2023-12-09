Павлюченко о «Краснодаре»: «Мечтаю, чтобы Галицкий выиграл чемпионат»

Роман Павлюченко хочет, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат России.

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Сомневаюсь, что футболисты уже думают о том, что могут стать чемпионами.

Конечно, я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат – мечтаю об этом. Но еще много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

Да, Кордоба – ключевой игрок. Его дисквалификация – проблема для «Краснодара» в атаке. Но, думаю, тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену. Незаменимых нет. Да, потеря, но для этого и существует тренерский штаб, чтобы решать проблемы.

Может, в трансферное окно приедет игрок, который будет на две головы выше Кордобы. «Краснодар» и без него будет хорошо выглядеть – у них есть командная игра», – сказал экс-игрок сборной России.

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