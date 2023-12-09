Павлюченко о «Краснодаре»: «Мечтаю, чтобы Галицкий выиграл чемпионат»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба Футбол

Роман Павлюченко хочет, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат России.

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Сомневаюсь, что футболисты уже думают о том, что могут стать чемпионами.

Конечно, я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат – мечтаю об этом. Но еще много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

Да, Кордоба – ключевой игрок. Его дисквалификация – проблема для «Краснодара» в атаке. Но, думаю, тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену. Незаменимых нет. Да, потеря, но для этого и существует тренерский штаб, чтобы решать проблемы.

Может, в трансферное окно приедет игрок, который будет на две головы выше Кордобы. «Краснодар» и без него будет хорошо выглядеть – у них есть командная игра», – сказал экс-игрок сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даже легенда Кубани за Краснодар:)
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий