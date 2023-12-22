Экс-хавбек «Динамо» Гришин: «Работа есть у тех, кто красиво говорит. Григорян, Горлов, Гаранин, Конеев – кто это? Григорян кого только не тренировал – женщин, детей, собак»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сергей Гришин Александр Григорян Анвер Конеев Артем Горлов Пеп Клотет Вадим Гаранин Футбол

Сергей Гришин считает, что работу в российском футболе получают те, кто умеют говорить.

– Почему не идете главным в профессиональный футбол?

– Я готов расти и открыт к предложениям. Мне интересно работать в нашем футболе, люблю свою работу. Но в профессиональном футболе та же ситуация, что и в молодежном: работа есть у тех, кто красиво говорит.

– Вы про кого?

Григорян, Горлов, Гаранин, Конеев, например. Кто эти люди? Какое они имеют отношение к большому футболу? Григорян вообще кого только не тренировал – женщин, детей, собак. Помимо того, что этих везде суют, так еще и привозят иностранных диверсантов по типу Клотета. Привезите Клоппа или Гвардиолу, вам все будут благодарны. Я, конечно, утрирую, но суть такая: если не можете привезти хорошего иностранного специалиста – зачем тогда звать кого попало?

– У меня нет ответа.

– Я понимаю: если человек играл в футбол, это не значит, что он будет востребован, как тренер. Но для меня остается непонятным, почему на людей, которых я перечислил выше, обращают больше внимания, чем на заслуженных в прошлом футболистов. Посмотрите, сколько ребят сейчас сидят без работы – Кечинов, Аленичев, Тихонов… Я тоже занимаю не последнее место в нашем футболе.

Мне неприятно, что в нашем футболе появились две новые профессии – аферисты и антуражники. Это мои классовые враги! Очень грустно, что такое происходит с российским футболом, – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной России.

Александр Григорян до сентября 2023 года работал в «Кубани», сейчас находится без клуба. Артем Горлов – главный тренер «Торпедо», Анвер Конеев – его ассистент. Вадим Гаранин тренирует «Черноморец».

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22 комментария
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Мостовой начал писать под псевдонимом?
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+24
Спустил всех собак на Григоряна)
+16
-2
+14
Корнеев тут, конечно, исключение, а у остальных всех фамилия на Г. Так что у Гришина много шансов, нужно только подождать, он по алфавиту после Газзаева, Гаранина, Гвардиолы, Горлова и Григоряна как раз
+9
0
+9
Ответ Ночной кошмар Логинова
Спустил всех собак на Григоряна)
Газзаев при чем?
+9
-1
+8
Вроде как тоже красиво стелит.. Но тем не менее вне большого футбола)
Значит не в этом проблема наверно)
+5
-1
+4
Так они умеют, и детей и собак. Потому и тренеры)
+4
0
+4
Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Умеет кстати )
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+4
Григорян еще петухов не тренировал, например.
+4
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+3
Сергуньку - на царство?! ...Презлым заплатил за предобрейшее...
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Ответ BoGaL
Может Григоряна поэтому и зовут что он не чурался в свое время тренировать «женщин» «детей» и «собак» а вам сразу финалиста лиги чемпионов подавай
Ну, справедливости ради, Григорян и есть финалист лиги чемпионов, но есть нюанс…
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Ответ DeadmoroZ
Корнеев тут, конечно, исключение, а у остальных всех фамилия на Г. Так что у Гришина много шансов, нужно только подождать, он по алфавиту после Газзаева, Гаранина, Гвардиолы, Горлова и Григоряна как раз
Речь про какого-то Конеева без "р"
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Это те кто работал и учился, а не сидит и раздает интервью, где жалуется на всех. Условный Гаранин прошёл путь от тренера любителей, до тренера РПЛ, пройдя стадии тренера молодежки, помощника, второй лиги, первой и всё это без лицензии и проходил он этот путь кучу лет. А бывшие футболисты думают, что их сразу должен звать клуб минимум из топ-6
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Женщин к собакам приравнял. Что это за кончалыга такой и что у него с головой??
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Может Григоряна поэтому и зовут что он не чурался в свое время тренировать «женщин» «детей» и «собак» а вам сразу финалиста лиги чемпионов подавай
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А Корнеев-то тут при чем? Очень добротный игрок, забивал в плей-офф ЛЧ за Барсу, между прочим.
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Тренер вообще должен уметь объяснять
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Григорян петухов, помниться, тренировал даже
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Рубрика "Разговоры в пользу бедных" какая-то...
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Ответ igo sarSM
Речь про какого-то Конеева без "р"
Серега картавит, поэтому без «р» получилось) 😂
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Ответ Gonzoo
Женщин к собакам приравнял. Что это за кончалыга такой и что у него с головой??
Собрат Мостового)
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Комментарий удален пользователем
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