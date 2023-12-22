Экс-хавбек «Динамо» Гришин: «Работа есть у тех, кто красиво говорит. Григорян, Горлов, Гаранин, Конеев – кто это? Григорян кого только не тренировал – женщин, детей, собак»

Сергей Гришин считает, что работу в российском футболе получают те, кто умеют говорить.

– Почему не идете главным в профессиональный футбол?

– Я готов расти и открыт к предложениям. Мне интересно работать в нашем футболе, люблю свою работу. Но в профессиональном футболе та же ситуация, что и в молодежном: работа есть у тех, кто красиво говорит.

– Вы про кого?

– , , , Конеев, например. Кто эти люди? Какое они имеют отношение к большому футболу? Григорян вообще кого только не тренировал – женщин, детей, собак. Помимо того, что этих везде суют, так еще и привозят иностранных диверсантов по типу . Привезите Клоппа или Гвардиолу, вам все будут благодарны. Я, конечно, утрирую, но суть такая: если не можете привезти хорошего иностранного специалиста – зачем тогда звать кого попало?

– У меня нет ответа.

– Я понимаю: если человек играл в футбол, это не значит, что он будет востребован, как тренер. Но для меня остается непонятным, почему на людей, которых я перечислил выше, обращают больше внимания, чем на заслуженных в прошлом футболистов. Посмотрите, сколько ребят сейчас сидят без работы – Кечинов, Аленичев, Тихонов… Я тоже занимаю не последнее место в нашем футболе.

Мне неприятно, что в нашем футболе появились две новые профессии – аферисты и антуражники. Это мои классовые враги! Очень грустно, что такое происходит с российским футболом, – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

Александр Григорян до сентября 2023 года работал в «Кубани», сейчас находится без клуба. Артем Горлов – главный тренер «Торпедо», Анвер Конеев – его ассистент. Вадим Гаранин тренирует «Черноморец».

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