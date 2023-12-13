Степашин против перехода в Азию: «Сильных команд мало, это не шахматы. Перелеты сумасшедшие, на ЧМ не факт что пустят. Будем играть с басками, как Кассиль писал»

Сергей Степашин выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Нам в Азию не надо идти. Причины три – там мало сильных команд, это не шахматы.

Второе – сумасшедшие перелеты.

Третье – не факт, что нас пустят на чемпионат мира или . Поэтому будем играть, как писал Кассиль, с басками», – сказал член совета директоров « ».

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