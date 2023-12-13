Степашин против перехода в Азию: «Сильных команд мало, это не шахматы. Перелеты сумасшедшие, на ЧМ не факт что пустят. Будем играть с басками, как Кассиль писал»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Сергей Степашин Кубок Азии Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Р-Спорт Футбол

Сергей Степашин выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Нам в Азию не надо идти. Причины три – там мало сильных команд, это не шахматы.

Второе – сумасшедшие перелеты.

Третье – не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал Кассиль, с басками», – сказал член совета директоров «Динамо».

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7 комментариев
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Баски в курсе?
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будем играть с Басковым
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главный аргумент - не факт, что пустят на ЧМ.
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Мне кажется, что "мало" это больше чем ничего.
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нужно с ОАЭ мутить турнир побогаче ЛЧ
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