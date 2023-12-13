«Европеец, подписав контракт на миллион евро, думает, как своей игрой сделать десять. Наши сразу покупают машины, квартиры, идут в рестораны и клубы. Мы играли за мечту». Тетрадзе о зарплатах футболистов
Омари Тетрадзе считает, что современные футболисты избалованы деньгами.
– В школу я просто ходил, а не учился. Зато с тренировками был другой расклад – не было шанса, чтобы я их пропускал. Дождь, грязь, слякоть, снег – без разницы. Сам собирал себе сумку с формой, сам потом ее стирал. Мы рано взрослели, закалялись. А сейчас в наших академиях с раннего детства за детей все делают. Поэтому они становятся избалованными. Сказать, в чем сейчас главное отличие европейских игроков от наших, с постсоветского пространства?
– В чем?
– Когда европеец подписывает контракт на миллион евро, он сразу начинает думать – как из этого миллиона своей игрой сделать десять. А когда наш футболист получает контракт с такой зарплатой, он сразу покупает себе машины, квартиры, идет в самые лучшие рестораны и ночные клубы – про футбол вспоминает только за полгода до окончания контракта.
– В ваше время было не так?
– Мы играли за мечту. У меня она была – попасть в тбилисское «Динамо». И я смог ее осуществить. Представьте себе, на мою позицию было сто других игроков – но попал именно я. Если бы думал о деньгах, не добился бы того, что имею, – сказал бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего
раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены
наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
Ведь такие бабки сами же менеджеры дают.
Расскажу историю про русского Месси ака Давыдова.
в 2014 году в 30 туре играли спартак и динамо.
Матч АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не решал. Абсолютно. Это важно)
Давыдов выходит в конце матча и зарабатывает пенальти. Спартак выигрывает 3-2.
Вечером ему прилетела премка в размере 800к рублей.
Давыду на тот момент было 19 лет и он только начал выходить за основу.
Что было дальше, вы знаете.
Не только наши начинают вспоминать о футболе перед окончанием контракта. Это уже общемировой мем.
И что значит "заслуживал"? Любой человек, которому платят этого заслуживает. Иначе платили бы другому или не платили бы вовсе.