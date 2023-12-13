«Европеец, подписав контракт на миллион евро, думает, как своей игрой сделать десять. Наши сразу покупают машины, квартиры, идут в рестораны и клубы. Мы играли за мечту». Тетрадзе о зарплатах футболистов

Омари Тетрадзе считает, что современные футболисты избалованы деньгами.

– В школу я просто ходил, а не учился. Зато с тренировками был другой расклад – не было шанса, чтобы я их пропускал. Дождь, грязь, слякоть, снег – без разницы. Сам собирал себе сумку с формой, сам потом ее стирал. Мы рано взрослели, закалялись. А сейчас в наших академиях с раннего детства за детей все делают. Поэтому они становятся избалованными. Сказать, в чем сейчас главное отличие европейских игроков от наших, с постсоветского пространства?

– В чем?

– Когда европеец подписывает контракт на миллион евро, он сразу начинает думать – как из этого миллиона своей игрой сделать десять. А когда наш футболист получает контракт с такой зарплатой, он сразу покупает себе машины, квартиры, идет в самые лучшие рестораны и ночные клубы – про футбол вспоминает только за полгода до окончания контракта.

– В ваше время было не так?

– Мы играли за мечту. У меня она была – попасть в тбилисское «Динамо». И я смог ее осуществить. Представьте себе, на мою позицию было сто других игроков – но попал именно я. Если бы думал о деньгах, не добился бы того, что имею, – сказал бывший защитник « », « », «Ромы» и сборной России.

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