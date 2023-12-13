«Европеец, подписав контракт на миллион евро, думает, как своей игрой сделать десять. Наши сразу покупают машины, квартиры, идут в рестораны и клубы. Мы играли за мечту». Тетрадзе о зарплатах футболистов

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Омари Тетрадзе Алания Владикавказ деньги Футбол

Омари Тетрадзе считает, что современные футболисты избалованы деньгами.

– В школу я просто ходил, а не учился. Зато с тренировками был другой расклад – не было шанса, чтобы я их пропускал. Дождь, грязь, слякоть, снег – без разницы. Сам собирал себе сумку с формой, сам потом ее стирал. Мы рано взрослели, закалялись. А сейчас в наших академиях с раннего детства за детей все делают. Поэтому они становятся избалованными. Сказать, в чем сейчас главное отличие европейских игроков от наших, с постсоветского пространства?

– В чем?

– Когда европеец подписывает контракт на миллион евро, он сразу начинает думать – как из этого миллиона своей игрой сделать десять. А когда наш футболист получает контракт с такой зарплатой, он сразу покупает себе машины, квартиры, идет в самые лучшие рестораны и ночные клубы – про футбол вспоминает только за полгода до окончания контракта.

– В ваше время было не так?

– Мы играли за мечту. У меня она была – попасть в тбилисское «Динамо». И я смог ее осуществить. Представьте себе, на мою позицию было сто других игроков – но попал именно я. Если бы думал о деньгах, не добился бы того, что имею, – сказал бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России.

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50 комментариев
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когда бразилец подписывает контракт на миллион долларов , он сразу же думает , куда деться от " окружения " )
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набор штампов

есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего

раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены

наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
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-6
+21
Ответ zer
набор штампов есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
образно говоря им платили 500 000 в год , квартира в моем подъезде тогда стоила 10 000 , зарплата у роботяги 50 баксов , так что они все прибедняются
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Ответ savik-A.M.
образно говоря им платили 500 000 в год , квартира в моем подъезде тогда стоила 10 000 , зарплата у роботяги 50 баксов , так что они все прибедняются
да, типичная тема для футбольных ветеранов романтизировать своё прошлое
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Ответ Птюч, Ёж.
ну платили им мало в то время.
В Алании он получал в 100 раз больше обычного жителя Осетии. В Роме в 1000 раз.
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Ответ savik-A.M.
когда бразилец подписывает контракт на миллион долларов , он сразу же думает , куда деться от " окружения " )
Когда бразилец подписывает контракт на миллион долларов, он сразу же попадает в окружение🤓
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Примерно такие же высказывания я слышал в детстве. "Вот мы в своё время ого-го, а эти - тьфу..." Кстати, и про поколение Тетрадзе, так же говорили.
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Игроки девяностых то за мечту играли? Ну ну
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Ответ Денис Погодин
он эти деньги полностью заслуживал. Игрок он был мастеровитый, не чита нынешним
так плакаться зачем ?
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Тут палка о двух концах.
Ведь такие бабки сами же менеджеры дают.
Расскажу историю про русского Месси ака Давыдова.
в 2014 году в 30 туре играли спартак и динамо.
Матч АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не решал. Абсолютно. Это важно)
Давыдов выходит в конце матча и зарабатывает пенальти. Спартак выигрывает 3-2.
Вечером ему прилетела премка в размере 800к рублей.
Давыду на тот момент было 19 лет и он только начал выходить за основу.
Что было дальше, вы знаете.
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Ага, поэтому в американском спорте есть термин "Контрактный год"
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Как говорил один пассажир - плевать на спорт, главное ксива и парковаться возле Кремля...
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Полнейшая ложь! В 90-е полсборной Украины к Романцеву за мечтой поехали? Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Юран, потом Пятницкий из Ташкента все не за квартирами в Москве, а за мечтой. И сам Омари не в Океане Находка «мечтал», а по 90-м, когда сверстники за 100 долларов в месяц на рынках стояли, не бедствовали футболисты высшей лиги и считались «богатеями» и завидными женихами. Олды помнят
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Только вот когда они переподпишут миллионный контракт уже на бОльшую сумму, в них сразу просыпаются видимо русские инстинкты)))
Не только наши начинают вспоминать о футболе перед окончанием контракта. Это уже общемировой мем.
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Этой мечтой были машины, квартиры, рестораны и клубы.
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При этом попав в Европейский клуб, большинство из вас шло в ресторан и на пляж, а потом садилось на скамейку и рассказывало, что тренер "нилюбитруских". Исключений было очень мало, хоть и были.
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Тетрадзе правильные слова сказал. Но времена другие.. сейчас не только наши себя обвешивают шмотками, тачками, телками и тд.. причем получая все сразу ))
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Ответ zer
набор штампов есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
У Бояна была болезнь , там дело не в деньгах
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Ответ Денис Погодин
он эти деньги полностью заслуживал. Игрок он был мастеровитый, не чита нынешним
Я же не спорю - он был прекрасный защитник, один из лучших в стране (да наверное даже лучшим в середине и конце 90-х). Но зачем говорить что он не играл за деньги?
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Ну,кстати, так говорил Беккенбауэр.
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Ответ Люблю макароны
В Алании он получал в 100 раз больше обычного жителя Осетии. В Роме в 1000 раз.
он эти деньги полностью заслуживал. Игрок он был мастеровитый, не чита нынешним
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один из моих любимых игроков детства!!!!очень жаль что травма практически сломала его карьеру
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Ответ Денис Погодин
он эти деньги полностью заслуживал. Игрок он был мастеровитый, не чита нынешним
А кто? Иркутск?
И что значит "заслуживал"? Любой человек, которому платят этого заслуживает. Иначе платили бы другому или не платили бы вовсе.
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Ответ zer
набор штампов есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
и кстати, думаю, что в средней европейской академии тоже много делают за детей в плане комфорта, но при этом сам Тетрадзе говорит, что европейские игроки де вырастают сознательней и дисциплинированей. Получается в другом дело.
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Все правильно. Плохо играешь, плохо ест твоя семья. У нас это не работает.
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Просто пришло время Тетрадзе говорить:"Вот в наше время..")
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кто то идёт в футбол чтобы стать футболистом и играть где нибудь в топе, а кто то идёт в футбол как инвестиции в будущее.
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Потому что у каждого нашего есть дама сердца и иного быть не может. Она будет доить своего благоверного, пока его ноги носят. Это было есть и будет. Все беды от них.
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Ответ zer
набор штампов есть множество примеров молодых иностранцев, которые получая большой контракт деградируют. Рэшфорд, Янузай, Кркич, Баллотелли и многие другие примеры можно привести. а скольких мы просто не помним, потому что и вспомнить нечего раньше играли за идею вообще смешно) раньше просто меньше зарабатывали, денег в футболе меньше крутилось, но футболисты уже давно на уровне элиты во всех обществах. и бабки у них хорошие, и материальными благами они не обделены наши игроки с постсоветского пространства тоже разные бывают. условные Хвича, Головин или щас вот Тюкавин стараются играть и развиваться. таких примеров тоже можно немало найти
Ты не путай остановку в развитии и деградацию.
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Ответ Санитар-волк
При этом попав в Европейский клуб, большинство из вас шло в ресторан и на пляж, а потом садилось на скамейку и рассказывало, что тренер "нилюбитруских". Исключений было очень мало, хоть и были.
Вот именно так и точнее трудно сказать и добавить даже нечего...
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