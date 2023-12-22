Анчелотти о суде по Суперлиге: «Очень хорошее решение. Монополия не может править нашим миром»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Суперлига Европы Футбол

Карло Анчелотти оценил решение суда о споре между УЕФА и Суперлигой.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

– Что вы думаете об этом решении?

– Это важное решение для футбола, для всех клубов. Кто-то, возможно, не так убежден, но очевидно, что нашим миром не может править монополия. Это положительное решение. Это улучшит календарь матчей, который нас всех так беспокоит. Время покажет, что все это на пользу, уверен в этом.

– Вас воодушевляет формат турнира?

– У меня не было времени, чтобы его изучить, но я это сделаю. Повторюсь, что это очень хорошее решение для футбола, – сказал тренер «Реала».

Так Суперлига выглядела бы сейчас…

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18 комментариев
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Карло Анчелотти за многополярный мир.
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+18
"Простите, у меня контракт до конца мая", - добавил Анчелотти
+15
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Это улучшит календарь матчей, который нас всех так беспокоит (с)

Проект Суперлиги с 14 матчами в групповом этапе (+8 матчей к нынешнему календарю) отлично улучшит календарь))
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-2
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Старик на контракте у Переса. Причём, очень хочет продлить. Ну, что он может сказать?
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Карло просто не может не поддержать. Та пусть бы она и была монополия, но клубы и игроки имели бы какой-то вес во всём этом деле, а так всегда ставят всех перед фактом, что: "Вот так вот делайте и спина болеть не будет". УЕФА правят катарские деньги и шейх из ПСЖ.
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Чем больше будет высказано авторитетного мнения, тем охотнее начнут присоединятся другие клубы.
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в любом случае решение суда это благо, так как монополие зло, это не означает что надо что то создавать и т.д, это даёт возможность в случае чего создать! надо это понимать в первую очередь, а мое мнение что Суперлига будет интересной если сделать правильно, я с детства люблю и смотрел футбол и сам гонял, но последние годы я ни одного матча не досмотрел от начало до конца, вот нет сейчас чего то такого захватывающего
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Все же эти безумные идеи потихоньку эволюционируют. В прошлый раз предлагали сделать суперлигу, из которой не может вылететь Галатасарай =)) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/2855447.html
0
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– Вас воодушевляет формат турнира?

– У меня не было времени, чтобы его изучить, но я это сделаю. Повторюсь, что это очень хорошее решение для футбола, – сказал тренер «Реала».

Ору
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Ой, Карло, а тебе зачем. Ведь всё равно уволят и поставят Алонсо, который против супер лиги.
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Анчелотти бред несёт, монополия это как раз и есть УЕФА, а Суперлига - это альтернатива и разнообразие
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Ответ Н.Ф.
Карло Анчелотти за многополярный мир.
Ага, и без Суперлиги ? бред
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Ответ Greenalem
Это улучшит календарь матчей, который нас всех так беспокоит (с) Проект Суперлиги с 14 матчами в групповом этапе (+8 матчей к нынешнему календарю) отлично улучшит календарь))
А что ж вы молчите,что Суперлига заменяет не только ЛЧ,но ЛЕ,ЛК и Суперкубок
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Ответ Rister81
А что ж вы молчите,что Суперлига заменяет не только ЛЧ,но ЛЕ,ЛК и Суперкубок
Причем тут ЛЕ и ЛК для Реала? Ты же не будешь играть два групповых этапа (ЛЧ и ЛЕ) параллельно.

Ок, суперкубок уйдет. Но это один матч и касается лишь две команды.
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Ответ Greenalem
Причем тут ЛЕ и ЛК для Реала? Ты же не будешь играть два групповых этапа (ЛЧ и ЛЕ) параллельно. Ок, суперкубок уйдет. Но это один матч и касается лишь две команды.
Притом,что матчей станет меньше в любом случае.Неизвестно какой еще турнир придумают или расширят УЕФА.
Неужели есть люди,которые поддерживают эту залупную организацию с такими клоунами как Чеферин и Аль Хелайфи.Ну потом не жалуйтесь,что ФФП на Сити и ПСЖ и не действует и что наказывают лишь Лудогорцы,да Стяуи.ЛЧ главный еврокубковый турнир,а победитель 🏆 получает меньше 20 места АПЛ,ты не считаешь это проблемой ?
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Ответ Bullet91
в любом случае решение суда это благо, так как монополие зло, это не означает что надо что то создавать и т.д, это даёт возможность в случае чего создать! надо это понимать в первую очередь, а мое мнение что Суперлига будет интересной если сделать правильно, я с детства люблю и смотрел футбол и сам гонял, но последние годы я ни одного матча не досмотрел от начало до конца, вот нет сейчас чего то такого захватывающего
Суперлигу нельзя запускать, пока организаторы не ответят на все вопросы, а их много. Но монополия в чём-либо - это плохо.
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