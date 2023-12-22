«Реал» не проигрывает 17 матчей подряд – 14 побед и 3 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда тренера , играя в меньшинстве, обыграла « » (1:0) в матче 18-го тура .

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 17 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 14 побед и трижды сыграла вничью.

Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.

В предстоящем матче « » встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.

Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам