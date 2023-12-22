«Реал» не проигрывает 17 матчей подряд – 14 побед и 3 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.
Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 17 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 14 побед и трижды сыграла вничью.
Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.
В предстоящем матче «Реал» встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.
Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.
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(фан барсы)
Лидер чемпионата - Реал Мадрид
Лучший бомбардир - Джуд Беллингем
Лучший ассистент - Тони Кроос
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Фан барсы
Да ладно, не все у Барселоны так плохо. в ЛЧ прошли наконец, даже без чемпионства не так плохо все, ведь его брали в том году все таки. Учитывая что финансовый кризис очень серьезный
(Фан Барсы)
фан Барсы.
(фан барсы)
Надеюсь, команда подарит нам много счастья и приятных моментов в новом году!
Ещё раз всех с победой!🤍
Карма за костоломный футбол
все остальные матчи были в топ уровне