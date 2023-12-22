«Реал» не проигрывает 17 матчей подряд – 14 побед и 3 ничьих

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Алавес Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 17 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 14 побед и трижды сыграла вничью.

Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.

В предстоящем матче «Реал» встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.

Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.

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40 комментариев
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Ответ сларк
Вот это характер (фан барсы)
барса клуб клоунов

(фан барсы)
+33
-4
+29
Фан Барсы (Фан Барсы)
+24
-3
+21
Реал сегодня играл против игроков Алавеса и игрока Барсы.
+15
-1
+14
Зато теперь Пике купит себе новый телевизор - отличный подарок на НГ)))
+13
-2
+11
В Барселоне резко похолодало до -7 ❄️
+11
-1
+10
Ответ scaryclown/
Комментарий скрыт
Ла Лига:

Лидер чемпионата - Реал Мадрид
Лучший бомбардир - Джуд Беллингем
Лучший ассистент - Тони Кроос

👑☝🏻
+11
-3
+8
Ответ Роман
Реал лучший фан Барсы.
Реал в очередной раз доказал что он лучше барселоны

Фан барсы
+12
-4
+8
Вот это характер (фан барсы)
+10
-2
+8
Ответ mr kovalsky
Реал в очередной раз доказал что он лучше барселоны Фан барсы
Столько приятных комментариев. Спасибо)
Да ладно, не все у Барселоны так плохо. в ЛЧ прошли наконец, даже без чемпионства не так плохо все, ведь его брали в том году все таки. Учитывая что финансовый кризис очень серьезный
+7
0
+7
С этим туром что то не так... У барселоны легенда Роберто дубль положил, у реала лорд васкес вытащил игру... тур двух🐐
+9
-2
+7
Продам гараж

(Фан Барсы)
+6
0
+6
Ответ сларк
Вот это характер (фан барсы)
Реал лучший

фан Барсы.
+11
-5
+6
Реал и Байер две лучшие команды мира на данный момент)
+5
-3
+2
Hala Madrid!!!
+5
-3
+2
Официально: в Каталонии-7, а Жирона единственный конкурент
+4
-2
+2
Ответ Hi Hi
барса клуб клоунов (фан барсы)
Согласен )

(фан барсы)
+2
-1
+1
Ответ RealJon
Эхх, 1 недоработка Анчи с стартовым составом и 1 поражение. все остальные матчи были в топ уровне
там весь план на игру был провальным. Атлетико от и до был лучше.
+2
-1
+1
Спасибо за небольшой предновогодний подарок! Я счастлив!
Надеюсь, команда подарит нам много счастья и приятных моментов в новом году!
Ещё раз всех с победой!🤍
+5
-4
+1
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Они друг другу 5тую точку холодной водой поливают.
Кулесы 🍑
+3
-2
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Фан Барсы (Фан Барсы)
хахахахаах )
+4
-3
+1
Ой я не могу, как же у тренера Алавеса 5 точку порвало после гола)) Как это красиво было
+1
0
+1
Хорошая статистика, а если учитывать все травмы, то просто нереальная.
+3
-2
+1
и становится зимним чемпионом Суперлиги
+4
-3
+1
Ответ VuNePonimaete
Ой я не могу, как же у тренера Алавеса 5 точку порвало после гола)) Как это красиво было
М-да. Какого-то чела своей скамейки начал ещё дёргать. Запасных напугал.
Карма за костоломный футбол
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Риго и ко так расстроились, что аж ветка Ла Лиги накрылась 😆
Они друг другу 5тую точку холодной водой поливают.
+3
-3
0
Ответ TeronSL
М-да. Какого-то чела своей скамейки начал ещё дёргать. Запасных напугал. Карма за костоломный футбол
+++
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ла Лига: Лидер чемпионата - Реал Мадрид Лучший бомбардир - Джуд Беллингем Лучший ассистент - Тони Кроос 👑☝🏻
твой чаппи этот мастер класс показывает на порнохабе на кастинге у вудмана каждый матч.
+3
-3
0
Эхх, 1 недоработка Анчи с стартовым составом и 1 поражение.
все остальные матчи были в топ уровне
+1
-1
0
Короли во всем, и особенно в таких шикарных концовках
+2
-2
0
Риго и ко так расстроились, что аж ветка Ла Лиги накрылась 😆
+3
-3
0
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