Анчелотти про 1:0 с «Алавесом»: «Реал» заслужил победу – у команды небывалая энергия. Мы очень хорошо оборонялись и были вознаграждены»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» заслужил победу над «Алавесом».

Мадридский клуб, играя в меньшинстве, одержал победу со счетом 1:0 в матче 18-го тура .

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу.

Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.

Что касается игры , то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он играет очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с «Вилльяреалом» сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной.

Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», – сказал главный тренер « » .

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