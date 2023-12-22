Анчелотти про 1:0 с «Алавесом»: «Реал» заслужил победу – у команды небывалая энергия. Мы очень хорошо оборонялись и были вознаграждены»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Алавес Лукас Васкес Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» заслужил победу над «Алавесом».

Мадридский клуб, играя в меньшинстве, одержал победу со счетом 1:0 в матче 18-го тура Ла Лиги.

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. 

Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.

Что касается игры Лукаса Васкеса, то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он играет очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с «Вилльяреалом» сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной.

Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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18 комментариев
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А мне очень понравилось эмоциональное празднование тренера Алавеса после гола Васкеса 🤭
+16
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+16
Ответ Саша Петров
А мне очень понравилось эмоциональное празднование тренера Алавеса после гола Васкеса 🤭
Это по ТВ еще только концовку "празднования" показали! До этого он на эйфории опрокинул контейнер с водой, тряс кого-то из персонала, снял куртку, бросил ее на газон ...

В общем, неописуемо рад был, видимо с детства за Реал болел, не сдержался! 😂
+12
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+12
В 2023 году Реал уходит чемпионами, возглавляя таблицу.
Хорошее завершение перед НГ.
+5
-1
+4
Как же дрыстнули в стороны мои коты от моего ора после гола.)Зато как бонус получили по сосисону.Они всегда ждут побед Реала.:)
+4
0
+4
поколение сменилось, а характер победителей остался. как я рад за ребят, бились до конца и заслужили победу. Hala Madrid!!!
+4
0
+4
Ответ Артём Поддубный
поколение сменилось, а характер победителей остался. как я рад за ребят, бились до конца и заслужили победу. Hala Madrid!!!
А вы знали, что синоним к слову Реал, будет "лучший клуб".
+3
0
+3
Ответ Артём Поддубный
поколение сменилось, а характер победителей остался. как я рад за ребят, бились до конца и заслужили победу. Hala Madrid!!!
Помоему даже прайм поколение Реала камбеков в таком количестве и близко не делало)
+3
0
+3
Ответ f0rmoceft
Удивлён, что Алавес в большинстве не атаковал, сыграли даже хуже, чем в равных составах.
Комментатор в точку сказал - они просто растеряись, не понимали, то ли им идти вперед и пытаться забить, то ли пытаться контролировать темп, а в итоге не сделали ни того, ни другого, тупо ждали финального свистка.

Только вот Реал не ждал, а пахал на поле. Итог - гол, 3 очка, первое место! 🤍
+3
0
+3
Удивлён, что Алавес в большинстве не атаковал, сыграли даже хуже, чем в равных составах.
+2
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+2
Молодцы.хорошую игру выдали .
+3
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+2
Ответ f0rmoceft
Удивлён, что Алавес в большинстве не атаковал, сыграли даже хуже, чем в равных составах.
Первый раз смотришь Ла Лигу?)
У нас тут так всегда, кто ЛЛ смотрит, тот в цирке не смеется
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Ответ Роман
А вы знали, что синоним к слову Реал, будет "лучший клуб".
знаем конечно, только без ковычек
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Вот это хладнокровие у папы Карло всегда восхищаюсь. Пересмотрите после гола.. Мадрид первый, как и должно быть!
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во всех мчк аулах и кишлаках пожар😂
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Молодцы. Игра действительно трудно давалась сегодня. Тем ценнее победа👍
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Ответ Harut Hovsepyan
Это по ТВ еще только концовку "празднования" показали! До этого он на эйфории опрокинул контейнер с водой, тряс кого-то из персонала, снял куртку, бросил ее на газон ... В общем, неописуемо рад был, видимо с детства за Реал болел, не сдержался! 😂
Непонятно чего он хотел? Даже Пеп выигрывая с разницей в 2 мяча к 89 минуте проигрывал у Реала.
понятное дело Реал на характере будет душить до конца матча
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Ответ VuNePonimaete
Первый раз смотришь Ла Лигу?) У нас тут так всегда, кто ЛЛ смотрит, тот в цирке не смеется
Нет конечно. Просто не понимаю...
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Ответ f0rmoceft
Нет конечно. Просто не понимаю...
Ответ кроется в бедности. Когда командам позарез нужны очки и не такое исполнят. Лишь бы не вылететь в Сегунду
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