Анчелотти про 1:0 с «Алавесом»: «Реал» заслужил победу – у команды небывалая энергия. Мы очень хорошо оборонялись и были вознаграждены»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» заслужил победу над «Алавесом».
Мадридский клуб, играя в меньшинстве, одержал победу со счетом 1:0 в матче 18-го тура Ла Лиги.
«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу.
Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.
Что касается игры Лукаса Васкеса, то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он играет очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с «Вилльяреалом» сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной.
Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
В общем, неописуемо рад был, видимо с детства за Реал болел, не сдержался! 😂
Хорошее завершение перед НГ.
Только вот Реал не ждал, а пахал на поле. Итог - гол, 3 очка, первое место! 🤍
У нас тут так всегда, кто ЛЛ смотрит, тот в цирке не смеется
понятное дело Реал на характере будет душить до конца матча