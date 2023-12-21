Илья Геркус: «Российские клубы – не тот уровень для Суперлиги. Их участие там маловероятно»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Илья Геркус Суперлига Европы Футбол

Илья Геркус считает, что российские клубы не будут участвовать в Суперлиге.

«Российские клубы в Суперлиге? Мне кажется, что наши клубы все же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией», поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно.

Ну и, конечно, не могу не сказать, что по факту Суперлига уже создана. Групповой этап Лиги чемпионов – это и есть Суперлига. Ведь там практически гарантировано участие больших клубов вне зависимости от их результатов», – сказал экс-президент «Локомотива».

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19 комментариев
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Нахрен кому нужна эта Суперлига без российских клубов.
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За деньги - да.
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ну бчк же взяли туда.
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А кто будет, кроме Реала с Барсой?
https://www.sports.ru/football/1115722729-ministerstva-po-delam-cporta-velikobritanii-predstavit-zakonoproekt-za.html
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Ответ Johnie
За деньги - да.
это точно про Геркуса.
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Ответ mjjppgj497
Слушай, даже в рф настоящим болельщикам качественного футбола по большей части нас*ать на рос клубы)
Просто российский футбол - это не про качество, а про страсть и ненависть.
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Очевидно, со временем Суперлига будет продавать места в своём турнире любым клубам, поэтому там можно будет увидеть кого угодно: Саудовскую Аравию, США, Китай и даже Россию. Были бы деньги.
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чем условно тот же Малком игравший в Зените был хуже каталонских клоунов вроде фати рафиньи тореса и прочей шелухи. которые сливают всем кому не попадя.
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да ладно. там 64 клуба будет - среди них половина команд не сильнее наших топов
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надо свою Суперлигу создать и звать туда всех грандов мирового футбола,включая ОАЭ, США, Бразилию и т.п.
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