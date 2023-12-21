Илья Геркус: «Российские клубы – не тот уровень для Суперлиги. Их участие там маловероятно»
Илья Геркус считает, что российские клубы не будут участвовать в Суперлиге.
«Российские клубы в Суперлиге? Мне кажется, что наши клубы все же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией», поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно.
Ну и, конечно, не могу не сказать, что по факту Суперлига уже создана. Групповой этап Лиги чемпионов – это и есть Суперлига. Ведь там практически гарантировано участие больших клубов вне зависимости от их результатов», – сказал экс-президент «Локомотива».
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