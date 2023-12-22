Тебас уже не считает, что Суперлигу придумали в баре в 5 утра: «Это было в 6 утра. Перес уволит Райхарта, если услышит про бесплатные трансляции»
Хавьер Тебас поделился мнением о проекте Суперлиги.
21 декабря суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
Ранее президент Ла Лиги заявил, что проект этого турнира был придуман в баре в 5 часов утра.
– Вы все еще считаете, что этот турнир был придуман в баре в 5 утра?
– Нет, в 6 утра. Я ознакомился с предложениями, которые они выдвинули, и пришел к выводу, что было 6 утра.
У них нет разрешения, это неправда, прочитайте постановление. Я повторяю еще раз: у них опьянение, они рассказывают то, что не соответствует действительности.
Что касается сроков: я ставлю не один ужин, а 25 на то, что как минимум в ближайшие два года не будет Суперлиги. Как и через шесть лет, и через восемь.
– Вы опровергнете слова Бернда Райхарта?
– Как я могу это опровергнуть? Тот, кто говорит, что вся Суперлига будет транслироваться бесплатно, должен быть опьянен успехом, а именно это они пили в том баре в шесть утра.
Это безумие, это невозможно. Я уверен, что если его босс Флорентино [Перес] услышит это, он уволит его. Невозможно поддерживать те показатели, которых, по их словам, они могут добиться, показывая футбол бесплатно.
И я призываю вас изучить формат с тремя дивизионами, которые, по их словам, не противоречат национальным лигам. Команды из национальных лиг имеют доступ только к третьему дивизиону.
По спортивным результатам попасть в Суперлигу можно только через третий дивизион, это убивает национальные лиги. Ни одна лига и очень немногие клубы не согласятся с этим, как это и произошло в 2021 году, – сказал Тебас.
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