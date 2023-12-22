Тебас уже не считает, что Суперлигу придумали в баре в 5 утра: «Это было в 6 утра. Перес уволит Райхарта, если услышит про бесплатные трансляции»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Хавьер Тебас поделился мнением о проекте Суперлиги.

21 декабря суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

Ранее президент Ла Лиги заявил, что проект этого турнира был придуман в баре в 5 часов утра. 

– Вы все еще считаете, что этот турнир был придуман в баре в 5 утра?

– Нет, в 6 утра. Я ознакомился с предложениями, которые они выдвинули, и пришел к выводу, что было 6 утра. 

У них нет разрешения, это неправда, прочитайте постановление. Я повторяю еще раз: у них опьянение, они рассказывают то, что не соответствует действительности.

Что касается сроков: я ставлю не один ужин, а 25 на то, что как минимум в ближайшие два года не будет Суперлиги. Как и через шесть лет, и через восемь.

– Вы опровергнете слова Бернда Райхарта?

– Как я могу это опровергнуть? Тот, кто говорит, что вся Суперлига будет транслироваться бесплатно, должен быть опьянен успехом, а именно это они пили в том баре в шесть утра.

Это безумие, это невозможно. Я уверен, что если его босс Флорентино [Перес] услышит это, он уволит его. Невозможно поддерживать те показатели, которых, по их словам, они могут добиться, показывая футбол бесплатно.

И я призываю вас изучить формат с тремя дивизионами, которые, по их словам, не противоречат национальным лигам. Команды из национальных лиг имеют доступ только к третьему дивизиону.

По спортивным результатам попасть в Суперлигу можно только через третий дивизион, это убивает национальные лиги. Ни одна лига и очень немногие клубы не согласятся с этим, как это и произошло в 2021 году, – сказал Тебас

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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9 комментариев
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Гарант "свободы европейского футбола" Чеферин так спокоен насчёт Суперлиги, что дал отмашку федерациям мочить их нонстопом.
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Тебас,конечно,еще тот функционер, но зашкаливающий популизм организаторов несуществующей Суперлиги дает действительный повод задуматься о адекватности их идеи.
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И река становится морем
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это он ещё не уточнил, 6 утра которого дня запоя
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Тебас кажется паникует 😁
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Коленки то дрожат , если даже Суперлигу и не запустят , то хотя бы этих зажравшихся в тонусе поддержат
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Такой идиотизм, как Суперлига -придумать было сложно, но они справились. Даже то враньё, которое они продвигают уже говорит само за себя. Бесплатные трансляции и то, что это не повредит национальным чемпам. Вот условная Жирона бы попала в третий див из чемпа Испании? Зачем потом им в чемпе напрягаться? Нужно выходить во второй див суперлиги и рубить бабло. Тогда как в национальном можно хоть в сегунду вылететь 🤷‍♂️ Ну а то что убьет еврокубки - и так понятно. 14 матчей дополнительных плюс плей офф. Лч , ле им будет не нужна. Не говоря уже о доп турнирах, вроде нового клубного Чм
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