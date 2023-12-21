Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает уход из «МЮ» (Marca)
Каземиро может перейти в Саудовскую Аравию.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил предложение от одного из саудовских клубов и рассматривает возможность перехода, сообщает Marca.
Бразилец выступает за «Юнайтед» с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
но я сомневаюсь, что у них есть хороший источник в МЮ