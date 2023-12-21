Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает уход из «МЮ» (Marca)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Каземиро Футбол

Каземиро может перейти в Саудовскую Аравию.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил предложение от одного из саудовских клубов и рассматривает возможность перехода, сообщает Marca. 

Бразилец выступает за «Юнайтед» с 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол. 

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе

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15 комментариев
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Реал должен присмотреться к нему. В лиге, где все матчи будут против Барселоны, лишним не будет
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+7
Ответ Капибарбер
Саудия это кладбище талантов.
Это самое шикарное, что получили клубы за последние годы. Куда еще можно слить возрастных ненужных игроков за приемлимые бабки с учетом их больших зарплат
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Первый пошёл
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+3
В этом сезоне сильно сдал, но в прошлом был невероятен. Оборона с ним стала намного надёжнее. Очень удивили его навыки в созидании. Для опорника много забивал и отдавал. В Реале я от него такое видел не часто. Каземиро на деле показал, что пришел не только ради денег. Будет жаль, если уйдет, думаю свой уровень он ещё может вернуть, но слишком большая зп для игрока 30+. Лучше уже сейчас продать и взять более молодую замену
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пока Атлетик не напишет, можно всерьез не воспринимать
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Саудия это кладбище талантов.
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Хорёк делает ноги.
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Скатертью дорога.
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Есть интерес из ПСЖ и от двух саудовских клубов, но что выберет Каземиро - вот вопрос. Хотя и там, и там хорошие деньги дают.
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повышение
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31 год - еще можно поиграть в удовольствие (только не в МЮ), попросился бы в МС
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Ответ Капибарбер
Саудия это кладбище талантов.
Скорее МЮ это кладбище талантов
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Ответ Любезный Коссутий
пока Атлетик не напишет, можно всерьез не воспринимать
Marca это типа the sun?
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Ответ Vezdexodof
Marca это типа the sun?
не, Марка ок, это Диарея Спорт - the sun.
но я сомневаюсь, что у них есть хороший источник в МЮ
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