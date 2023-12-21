Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает уход из «МЮ» (Marca)

Каземиро может перейти в Саудовскую Аравию.

Полузащитник « » получил предложение от одного из саудовских клубов и рассматривает возможность перехода, сообщает Marca.

Бразилец выступает за «Юнайтед» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Тен Хаг хочет сохранить Каземиро и Варана в «МЮ» как минимум до конца сезона. Тренер попросит подписать замену, если игроки будут настаивать на уходе в январе

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