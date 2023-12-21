Ла Лига призвала Европейскую комиссию защитить европейский футбол: «Суперлига приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и сократит налоговые поступления в казну»

Ла Лига отреагировала на решение суда Европейского суда.

«Ла Лига подчеркивает, что решение суда Европейского союза не санкционирует Суперлигу, и что в 2022 году УЕФА уже включил изменение в свой регламент по авторизации новых турниров, которое адаптировано к тому, что сейчас постановил суд.

Хоть учредители Суперлиги утверждают, что это решение принято в их пользу, суд ЕС четко указал: «Это не означает, что турниры, подобные проекту Суперлиги, должны быть обязательно разрешены. Суд, получив общий ответ на вопрос о правилах ФИФА и УЕФА, не стал выносить решение по этому конкретному проекту в решении».

Ла Лига, единственная лига, участвовавшая в разбирательстве, приветствует это заявление, которое соответствует официальной позиции, выраженной беспрецедентными 23 национальными правительствами ЕС и Еврозоны, которые присоединились к футбольному и спортивному сообществу в целом, защищая футбольную пирамиду от сепаратистских моделей, таких как так называемая европейская Суперлига.

Суть этого решения также совпадает с выводами генерального адвоката от декабря 2022 года, который заявил, что «хотя компания Суперлиги имеет свободу создать свое собственное независимое футбольное соревнование вне экосистемы УЕФА или ФИФА, она не может, помимо создания этого соревнования, продолжать участвовать в футбольных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА, без предварительного разрешения этих федераций».

Независимо от этого решения, вся футбольная экосистема, включая игроков, тренеров, лиги, федерации и клубы, уже громко и ясно заявила, что не желает модели, которая увековечивает участие привилегированного круга лиц, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым спортом для всех.

Создание лиги, призванной обогатить самые богатые клубы и сосредоточить власть в руках небольшого числа привилегированных команд, также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резко сократит налоговые поступления в государственную казну на всем континенте.

В этой связи, согласно экспертному отчету KPMG, только в Испании такой проект, как Суперлига, приведет к 55-процентному снижению доходов Ла Лиги и поставит под угрозу индустрию, которая обеспечивает более 194 000 рабочих мест и 8,39 млрд евро в виде налогов, что составляет 1,44% ВВП Испании.

Несмотря на четкую позицию, выраженную болельщиками, клубами, игроками, федерациями, Европейским парламентом, правительствами ЕС, а теперь и судом, по укреплению и обеспечению защиты экосистемы европейского футбола, его рабочих мест, вклада в экономику и т.д., мы призываем Европейскую комиссию активировать необходимые механизмы для введения законодательных мер, которые защитят европейский футбол от будущих подобных атак.

Необходимо продолжать тесное сотрудничество с национальными федерациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и другими заинтересованными сторонами, чтобы способствовать развитию футбола, стимулировать рост и сохранять фундаментальные ценности, которые сделали европейский футбол таким успешным, каким он является сегодня», – говорится в заявлении Ла Лиги.

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