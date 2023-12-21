Ла Лига призвала Европейскую комиссию защитить европейский футбол: «Суперлига приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и сократит налоговые поступления в казну»

Теги Ла Лига УЕФА ФИФА Политика Суперлига Европы Футбол

Ла Лига отреагировала на решение суда Европейского суда.

«Ла Лига подчеркивает, что решение суда Европейского союза не санкционирует Суперлигу, и что в 2022 году УЕФА уже включил изменение в свой регламент по авторизации новых турниров, которое адаптировано к тому, что сейчас постановил суд.

Хоть учредители Суперлиги утверждают, что это решение принято в их пользу, суд ЕС четко указал: «Это не означает, что турниры, подобные проекту Суперлиги, должны быть обязательно разрешены. Суд, получив общий ответ на вопрос о правилах ФИФА и УЕФА, не стал выносить решение по этому конкретному проекту в решении».

Ла Лига, единственная лига, участвовавшая в разбирательстве, приветствует это заявление, которое соответствует официальной позиции, выраженной беспрецедентными 23 национальными правительствами ЕС и Еврозоны, которые присоединились к футбольному и спортивному сообществу в целом, защищая футбольную пирамиду от сепаратистских моделей, таких как так называемая европейская Суперлига.

Суть этого решения также совпадает с выводами генерального адвоката от декабря 2022 года, который заявил, что «хотя компания Суперлиги имеет свободу создать свое собственное независимое футбольное соревнование вне экосистемы УЕФА или ФИФА, она не может, помимо создания этого соревнования, продолжать участвовать в футбольных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА, без предварительного разрешения этих федераций».

Независимо от этого решения, вся футбольная экосистема, включая игроков, тренеров, лиги, федерации и клубы, уже громко и ясно заявила, что не желает модели, которая увековечивает участие привилегированного круга лиц, ограничивая вершину европейского футбола элитой, а не открытым спортом для всех.

Создание лиги, призванной обогатить самые богатые клубы и сосредоточить власть в руках небольшого числа привилегированных команд, также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резко сократит налоговые поступления в государственную казну на всем континенте.

В этой связи, согласно экспертному отчету KPMG, только в Испании такой проект, как Суперлига, приведет к 55-процентному снижению доходов Ла Лиги и поставит под угрозу индустрию, которая обеспечивает более 194 000 рабочих мест и 8,39 млрд евро в виде налогов, что составляет 1,44% ВВП Испании.

Несмотря на четкую позицию, выраженную болельщиками, клубами, игроками, федерациями, Европейским парламентом, правительствами ЕС, а теперь и судом, по укреплению и обеспечению защиты экосистемы европейского футбола, его рабочих мест, вклада в экономику и т.д., мы призываем Европейскую комиссию активировать необходимые механизмы для введения законодательных мер, которые защитят европейский футбол от будущих подобных атак.

Необходимо продолжать тесное сотрудничество с национальными федерациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и другими заинтересованными сторонами, чтобы способствовать развитию футбола, стимулировать рост и сохранять фундаментальные ценности, которые сделали европейский футбол таким успешным, каким он является сегодня», – говорится в заявлении Ла Лиги.

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28 комментариев
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Как завопили...
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Я не пойму. Абсолютно каждый глава национальных лиг, Чеферка и другие орали, что Суперлига недееспособна, никому не нужна и никто кроме Реала и Барселоны там играть не будет. Так в чем проблема и вой тогда?😂
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Тебас, ты механизм опиши потери "налогов", "рабочих мест" и "доходов". Если речь о ваших бесполезнвх чиновничьих "доходах", "рабочих местах" и власти, то это явно только в плюс и не обольщайтесь, вас не десятки тысяч
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Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
НХЛ как-то разрушила хоккей? Может рабочих мест в хоккее стало меньше из-за НХЛ?
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«Сохраните работу Луису-уборщику! Суперлига лишит его дохода в несколько евро в час!»
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Ответ Real_v_dushe
Тебас, ты механизм опиши потери "налогов", "рабочих мест" и "доходов". Если речь о ваших бесполезнвх чиновничьих "доходах", "рабочих местах" и власти, то это явно только в плюс и не обольщайтесь, вас не десятки тысяч
Механизм такой: обогатятся единицы клубов, а сотни обнищают. Можно посмотреть на ла лигу, где деньги распределяются в пользу реала и Барселоны: остальные клубы влачат существование с постоянной угрозой банкротством. А у Барселоны еще и голову вскружило такое положение и они умудрились тоже в долги залезть. В итоге финансово проигрывают АПЛ где доходы распределяются равномерно и честная конкуренция раскручивает маховик инвестиций. Так вот, модель ЛЛ хотят распространить на ЛЧ.
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ого ниче себе такой длинный ответ от Ла лиги
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Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Это пишет болельщик Зенита 😂😂😂
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Перец мощный дед, но такой рынок просто так никто не сдаст. Будет война, или придется договариваться.
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Ответ Real_v_dushe
НХЛ как-то разрушила хоккей? Может рабочих мест в хоккее стало меньше из-за НХЛ?
Слово национальная в аббревиатуре НХЛ ни о чем не говорит? Суперлига это международное соревнование, которое может привести к отмиранию национальных чемпионатов стран. Отсюда и потеря многими людьми своих рабочих мест.
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Ответ Динар
Единственное что важно - спросить болельщиков клубов участников, если они не против а клуб частный, то с чего вдруг кто то может ограничивать такие клубы.
будь клуб хоть трижды частным, есть национальная федерация футбола, которую игнорировать не получится. и если эти федерации будут против, клубы никуда не денутся
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европейский футбол надо защищать от вас !!!от уефа , катара , саудитов
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Единственное что важно - спросить болельщиков клубов участников, если они не против а клуб частный, то с чего вдруг кто то может ограничивать такие клубы.
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Если создание Суперлиги приведёт к увольнению десятков тысяч, то эти десятки тысяч сейчас занимаются ибд и должны быть уволены. Но произойдёт это вряд ли. Скорее всего, две конкурирующие системы приведут к увеличению количества рабочих мест, так что подобные завывания о потерях тесятков тысяч рабочих мест являются имхо передёргиванием. И это ещё мягко сказано. Впрочем, уефа не отдаст свой пирог без боя и будет использовать все самые грязные методы борьбы, манипуляции общественным мнением из них кмк будут самыми безобидными.
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Вот именно больше сейчас переживают за свои карманы, чем за клубы которые не обязаны делиться доходами с другими людьми
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Ответ Real_v_dushe
НХЛ как-то разрушила хоккей? Может рабочих мест в хоккее стало меньше из-за НХЛ?
ты года что то утверждаешь, советую сначала думать. почитай историю развития НХЛ для начала. спойлер- в первом сезоне НХЛ играло 5 команд.
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Ответ Real_v_dushe
НХЛ как-то разрушила хоккей? Может рабочих мест в хоккее стало меньше из-за НХЛ?
НХЛ это внутренний чемпионат одной страны (ок, ещё Канада). Ничего общего с возможной футбольной суперлигой он не имеет.
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Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
А что скажешь про Евролигу ? Евролига разрушила баскетбол Европы ?
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Ответ danchelo7
Слово национальная в аббревиатуре НХЛ ни о чем не говорит? Суперлига это международное соревнование, которое может привести к отмиранию национальных чемпионатов стран. Отсюда и потеря многими людьми своих рабочих мест.
Если бы в Мескике любили хоккей, то и там бы тоже были клубы НХЛ, как в Канаде и США.
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Ответ Салмоншох Рахмонов
А что скажешь про Евролигу ? Евролига разрушила баскетбол Европы ?
я ее не изучал. изучал Суперлига. у них заявлен принцип - 15 постоянных участников клубов основателей и 5 приходящих. все денежные сливки будут идти в эти 15 клубов. конкуренци, будет только между этими 15. остальные клубы должны будут работать на эти 15. справедливо ? я считаю что нет.
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Ответ Салмоншох Рахмонов
А что скажешь про Евролигу ? Евролига разрушила баскетбол Европы ?
а футболе вроде как уже есть еврокубки типа евролиги. и кстати Евролига играется под эгидой ФИБА, раз уж проводить аналогии. это не ассоциация клубов
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Да проводите свою "небогатую Лигу" и не потеряются никакие рабочие места.
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Ответ Always_sam
будь клуб хоть трижды частным, есть национальная федерация футбола, которую игнорировать не получится. и если эти федерации будут против, клубы никуда не денутся
либо выходи из национальный федерации, играй где хош но вне федерации
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Ответ CopaAmerica
либо выходи из национальный федерации, играй где хош но вне федерации
а выход из федерации вообще неизвестно чем кончится. даже безотносительно потери денег
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