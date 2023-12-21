Ташуев об отказе от перехода в Азию: «Все правильно. Пока пауза, мы должны что-то новое развивать в России. У нас интересный чемпионат, идут реформы»

Сергей Ташуев оценил решение РФС отказаться от идеи перехода в Азию.

«Все правильно решили в РФС. Я считаю, что нужно убеждать и показывать своим примером, что у нас есть футбол. Везде самое главное первенство – это чемпионаты своих стран. Тут болельщики поддерживают свои клубы.

Например, если «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и стал чемпионом, то фанаты будут больше рады этому, чем победе в Лиге чемпионов.

Пока такая пауза есть, мы должны что-то новое развивать в России. У нас интересный чемпионат, идут реформы. Вот это правильное направление. И, конечно, нужно ждать, когда наконец восторжествует справедливость и мы вернемся в мировой футбол и будем дальше играть как раньше.

Остается сказать про справедливость по отношению к нашему спорту, но это уже другая составляющая, которую нам не нужно ждать», – сказал главный тренер «Факела».

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