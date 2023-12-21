Хави про 2024 год: «Цель не меняется – «Барсе» нужно больше очков. Мы хотим брать трофеи»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал о целях «Барселоны» на 2024 год.

«Цель не меняется. Нам нужно больше очков. Мы хотим выигрывать трофеи.

Сейчас нам нужно отключиться и вернуться в оптимальной форме. По одному турниру оценка положительная, по другому – не очень», – сказал Хави.

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18 комментариев
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что он должен ещё сказать? Все по делу сказал, остаётся наладить оборону ,и реализацию.
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Ответ rdyabin@icloud.com
Не покидает ощущение, что с хави барса это команда мальчиков, которые не готовы брать трофеи, делать результат, рвать соперников, топтать, как мужики. Чисто как в дюсш выполняют установки своего пионер-вожатого, никак не повзрослеют, будто играются в топ-клуб, а не являются им на самом деле.
В прошлом сезоне взяли трофей
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Ответ Сикарио
Чапи против Альмерии был неплох вчера))
сразу понятно что дома целый день)))
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+2
Ответ Сикарио
Чапи против Альмерии был неплох вчера))
может попробовать на работу все таки устроиться
+2
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Не покидает ощущение, что с хави барса это команда мальчиков, которые не готовы брать трофеи, делать результат, рвать соперников, топтать, как мужики.
Чисто как в дюсш выполняют установки своего пионер-вожатого, никак не повзрослеют, будто играются в топ-клуб, а не являются им на самом деле.
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И мы хотим…
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В атаке пошире, в защите поуже
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Два великих Хави м Ромео
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Пока Хави и Левандовски в команде, то не видать нам трофеев с таким Реал Мадридом.
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Хави прям Зеленский от футбола ))
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Ответ Boni R
может попробовать на работу все таки устроиться
Я не возражаю - устраивайся, давно пора.
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