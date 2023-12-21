Хави про 2024 год: «Цель не меняется – «Барсе» нужно больше очков. Мы хотим брать трофеи»

Хави рассказал о целях «Барселоны» на 2024 год.

«Цель не меняется. Нам нужно больше очков. Мы хотим выигрывать трофеи.

Сейчас нам нужно отключиться и вернуться в оптимальной форме. По одному турниру оценка положительная, по другому – не очень», – сказал Хави.

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