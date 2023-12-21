Хави про 2024 год: «Цель не меняется – «Барсе» нужно больше очков. Мы хотим брать трофеи»
Хави рассказал о целях «Барселоны» на 2024 год.
«Цель не меняется. Нам нужно больше очков. Мы хотим выигрывать трофеи.
Сейчас нам нужно отключиться и вернуться в оптимальной форме. По одному турниру оценка положительная, по другому – не очень», – сказал Хави.
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Чисто как в дюсш выполняют установки своего пионер-вожатого, никак не повзрослеют, будто играются в топ-клуб, а не являются им на самом деле.