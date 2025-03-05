Андрей Канчельскис: «Обменял бы все свои достижения на работу главным тренером «МЮ». А кто не хочет там поработать?»
Андрей Канчельскис обменял бы свои достижения на пост главного тренера «МЮ».
В настоящее время 56‑летний специалист возглавляет брянское «Динамо», в прошлом году вылетевшее в LEON Вторую лигу Б.
В качестве игрока он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 годы и дважды выиграл чемпионат Англии.
«В 90-е «Манчестер» был сильнее, чем сегодняшний, когда играли Роналду, Бекхэм. Но сейчас это не имеет значения. Главное, чтобы клуб возвращался на лидирующую позицию.
Обменял бы все свои достижения на работу главным тренером «Манчестер Юнайтед». А кто не хочет там поработать? У каждого человека есть мечта, но никто открыто о ней не скажет. Мы все мечтали по-своему», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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