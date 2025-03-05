Андрей Канчельскис обменял бы свои достижения на пост главного тренера «МЮ».

В настоящее время 56‑летний специалист возглавляет брянское «Динамо », в прошлом году вылетевшее в LEON Вторую лигу Б.

В качестве игрока он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 годы и дважды выиграл чемпионат Англии.

«В 90-е «Манчестер» был сильнее, чем сегодняшний, когда играли Роналду , Бекхэм . Но сейчас это не имеет значения. Главное, чтобы клуб возвращался на лидирующую позицию.

Обменял бы все свои достижения на работу главным тренером «Манчестер Юнайтед ». А кто не хочет там поработать? У каждого человека есть мечта, но никто открыто о ней не скажет. Мы все мечтали по-своему», – сказал Канчельскис .