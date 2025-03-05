Эмери о 3:1 «Виллы» с «Брюгге»: «Все было так, как мы планировали, отнеслись к сопернику с уважением. Я счастлив, но спокоен – впереди еще 90 минут»

Унаи Эмери доволен игрой «Астон Виллы» в матче с «Брюгге».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов команда из Бирмингема одержала выездную победу со счетом 3:1.

«Все было так, как мы и планировали. Я ожидал, что мы столкнемся с трудностями, с которыми столкнулись.

Мы отнеслись к сопернику с уважением и старались адаптироваться к ним лучше, чем обычно, как мне и хотелось. После анализа ноябрьского матча мы пришли к выводу, что у них очень хорошо организована игра с мячом.

Мы решили уважать их, когда они владели мячом, удерживая позиции. Важнее всего было то, как мы действовали, в том числе после стандартных положений и первого гола.

В обороне мы были даже более агрессивны, чем я хотел. [Мне понравилось] как игроки, вышедшие на замену, действовали в последние 30 минут, придерживаясь того же плана на игру,

Нам с игроками нужно еще раз посмотреть матч, чтобы понять, с какими трудностями мы можем столкнуться в еврокубках. Я счастлив, но спокоен, пытаюсь восстановить равновесие. Впереди еще 90 минут игры», – сказал главный тренер «Астон Виллы ».