Защитник «Боруссии» Свенссон повредил колено после фола Гомеша: хавбек «Лилля» наступил сопернику шипами на ахилл сзади. Судья после ВАР не удалил Андре
Андре Гомеша не наказали за грубую игру в матче с «Боруссией».
Дортмундцы сыграли вничью с «Лиллем» в первом матче 1/8 финала ЛЧ (1:1).
Андре Гомеш вышел на замену на 77-й минуте матча. На 82-й полузащитник «Лилля» в ходе единоборства сзади наступил шипами на ахилл Даниэлю Свенссону.
Защитник «Боруссии» после падения схватился за колено и едва сдерживал слезы от боли. Его заменили на 83-й минуте.
Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес обсудил эпизод с ВАР-судьей. По результатам проверки красной карточки Гомешу показано не было.
Фото: скриншот трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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