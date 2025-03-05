Защитник «Боруссии» Свенссон повредил колено после фола Гомеша: хавбек «Лилля» наступил сопернику шипами на ахилл сзади. Судья после ВАР не удалил Андре

Андре Гомеша не наказали за грубую игру в матче с «Боруссией».

Дортмундцы сыграли вничью с «Лиллем » в первом матче 1/8 финала ЛЧ (1:1).

Андре Гомеш вышел на замену на 77-й минуте матча. На 82-й полузащитник «Лилля» в ходе единоборства сзади наступил шипами на ахилл Даниэлю Свенссону.

Защитник «Боруссии » после падения схватился за колено и едва сдерживал слезы от боли. Его заменили на 83-й минуте.

Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес обсудил эпизод с ВАР-судьей. По результатам проверки красной карточки Гомешу показано не было.

Фото: скриншот трансляции