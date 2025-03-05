Ковач об 1:1 с «Лиллем»: «В 1-м тайме «Боруссия» играла лучше, но во 2-м была слишком пассивна. Это 1/8 финала ЛЧ, слабых соперников больше нет»
Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач подвел итоги игры с «Лиллем».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1.
«Сегодня мы увидели два совершенно разных тайма. В первом тайме мы играли лучше, но во втором были слишком пассивны. Играя против хорошего соперника во втором тайме, мы не проявили должной собранности в единоборствах и были наказаны за это.
Это 1/8 финала Лиги чемпионов. Слабых соперников больше нет. Мы можем отталкиваться от хорошей игры, которую показали в первом тайме. В Лилле нас ждет очень сложная задача, и мы рассчитываем на то, что будем играть лучше в концовке.
Я определенно доволен тем, как развивается моя команда, хотя иногда и случаются такие неудачи, как сегодня во втором тайме», – сказал Ковач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
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