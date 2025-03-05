Артета о 7:1 с ПСВ: «В ЛЧ важна игра в штрафной, сегодняшний матч – яркий тому пример. Именно таким я хочу видеть «Арсенал» – проявляюшим инициативу и желающим добиться успеха»

Микель Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над ПСВ (7:1).

«Мы говорим о том, насколько в Лиге чемпионов важна игра в штрафной. Сегодняшний день – один из ярких тому примеров.

Очень рад за ребят, мы не забили ни одного гола в последних двух матчах, и по этому поводу была большая шумиха. Сегодня мы забили очень впечатляющие голы.

В этом прелесть футбола. Сосредоточься на том, что ты делаешь, старайся изо всех сил. Никто не знает, что произойдет. Это игра случайностей, может произойти что угодно.

Потрясающий результат на выезде в турнире, который мы любим и по которому скучали много лет. Это особенный вечер для нас».

О Нванери и Льюисе-Скелли

«Они делают то, что делают, в 17-18 лет, но они делают это благодаря другим игрокам, которые им помогают. Они поддерживают их, делают лучше. У них есть мужество, они принимают решения.

Наши защитники. Майлз [Льюис-Скелли ] отдает голевую передачу, Юрриен [Тимбер ] забивает головой, Калафьори бежит и забивает правой ногой. Я хочу видеть именно такую команду, которая проявляет инициативу и хочет добиться успеха», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Amazon Prime Video.

7:1 – что устроил «Арсенал»! Разгром в ЛЧ после такого блеклого февраля