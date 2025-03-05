У Винисиуса 1 гол и 1 ассист в 10 последних матчах
Винисиус проводит неудачный отрезок в плане результативности.
Вингер «Реала» не смог отличиться или сделать ассист в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).
За 10 последних матчей у бразильца лишь 1 гол и 1 результативная передача.
Суммарно на счету Винисиуса 17 голов и 10 результативных передач в 37 играх сезона за клуб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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