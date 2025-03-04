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Итурральде о падении Родриго в штрафной «Атлетико»: «Ничего не было. Когда он увидел, что не может продолжать бежать, решил упасть»

Судьи верно не назначили пенальти в пользу «Реала» в дерби, считает экс-арбитр.

Команда Карло Анчелотти принимает «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, перерыв). 

На 6-й минуте вингер хозяев Родриго упал в штрафной площади соперника после борьбы с Хави Галаном – защитник «матрасников» придерживал бразильца за руку. Главный арбитр матча Клеман Тюрпен не стал назначать пенальти. 

«Ничего, ничего не было. Когда он увидел, что не может продолжать бежать, то решил упасть. Если включить замедленный повтор, это будет больше похоже на пенальти», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Эдуардо Итурральде Гонсалес
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