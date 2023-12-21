«Краснодар» согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кастаньо
«Краснодар» подпишет колумбийского полузащитника.
Российский клуб согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, сообщает «Чемпионат». Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками».
В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 проведенных туров, набрав 38 очков.
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