«Краснодар» подпишет колумбийского полузащитника.

Российский клуб согласовал трансфер опорника « » Кевина Кастаньо, сообщает «Чемпионат». Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками».

В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

« » лидирует в турнирной таблице Мир после 18 проведенных туров, набрав 38 очков.

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