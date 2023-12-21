«Краснодар» согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кастаньо

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Крус Асуль Краснодар Чемпионат.com Кевин Кастаньо Футбол

«Краснодар» подпишет колумбийского полузащитника.

Российский клуб согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, сообщает «Чемпионат». Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками». 

В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 проведенных туров, набрав 38 очков. 

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7 комментариев
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Верим в Краснодар! 🤞🤞🤞
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Такими темпами скоро половина сборной Колумбии будет в РПЛ играть
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Оперативная работа. Усиление Краснодару надо, главное теперь докупить кого-то на правый фланг атаки.
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В двух последних матчах сборной выходил в основе, в том числе и против Бразилии. На бумаге смотрится топовым трансфером. Удачи ему!
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В СМИ пишут, что ещё на него претендовали Порту и какой-то клуб из Франции, но Краснодар опередил. Интересно будет глянуть, что за игрок такой.
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Будет наверное как армейский Давила и динамовский Чавес сам себя выкупать за деньги, переведённые ему Краснодаром.
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Ответ caunte
Такими темпами скоро половина сборной Колумбии будет в РПЛ играть
пол южной Америки 🤣
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