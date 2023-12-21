В РФС заявили, что Карпин ни разу не хотел уйти из сборной России после отстранения: «Этот вопрос не обсуждался»
Уход Валерия Карпина из сборной России после отстранения не обсуждался.
Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022.
– После начала отстранения сколько раз он хотел уйти из сборной?
– Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался, – сказал Митрофанов.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его контракт действует до августа 2024‑го.
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