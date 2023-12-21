В РФС заявили, что Карпин ни разу не хотел уйти из сборной России после отстранения: «Этот вопрос не обсуждался»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Уход Валерия Карпина из сборной России после отстранения не обсуждался.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022.

– После начала отстранения сколько раз он хотел уйти из сборной?

– Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался, – сказал Митрофанов.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его контракт действует до августа 2024‑го.

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2 комментария
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Кто же уйдет от халявных денег,если ещё и спроса с него никакого
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не важно - карпин или кто другой был бы, спроса за результаты нет. зарплата хорошая. кто от такой халявы откажется?
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