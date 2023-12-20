Агент Прохина: «Карпин не против ухода Данилы. Верю, что он поможет «Оренбургу»

Агент Данилы Прохина оценил вероятность ухода защитника из «Ростова».

– Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с « » действительно идут.

— Был разговор с главным тренером « » по поводу ухода Данилы?

— С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

— Карпин не пытался отговаривать от ухода?

— Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И все меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего?

Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок.

— «Оренбург» хочет аренду Прохина с правом выкупа. Вас устроит такой вариант?

— Это переговоры между клубами. Меня и футболиста устроит вариант наличия команды, в которой будет новый вызов, новая мотивация и где Данила сможет немного перезагрузиться. А нюансы по трансферному контракту — будет аренда или аренда с опцией — наверное, на сегодняшний день это не так принципиально.

— Контракт Данилы с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Вы видите его будущее в этом клубе?

— Я изначально видел его будущее в этом клубе. И сейчас вижу. Центральных защитников с таким набором качеств, как у Данилы, у нас не так много. Я просто считаю, что сейчас ему необходима смена обстановки, как я уже сказал — новый вызов. Я верю, что он максимально плодотворно проведет весеннюю часть, поможет «Оренбургу», а дальше посмотрим, – сказал Василий Голяна.

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