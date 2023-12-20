Быстров против совмещения постов: «Карпину надо будет выбирать между «Ростовом» и сборной, когда Россию вернут на международные турниры»

Владимир Быстров выступил против совмещения тренерских постов в клубе и сборной.

«Тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе, но у нас сейчас такая ситуация, что на европейских турнирах мы не играем. Конечно, в нынешних реалиях можно продлевать контракт с .

Когда сборную России вернут на международные турниры, то ему надо будет выбирать между « » и национальной командой», – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.

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