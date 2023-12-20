Быстров против совмещения постов: «Карпину надо будет выбирать между «Ростовом» и сборной, когда Россию вернут на международные турниры»

Теги Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров выступил против совмещения тренерских постов в клубе и сборной.

«Тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе, но у нас сейчас такая ситуация, что на европейских турнирах мы не играем. Конечно, в нынешних реалиях можно продлевать контракт с Карпиным.

Когда сборную России вернут на международные турниры, то ему надо будет выбирать между «Ростовом» и национальной командой», – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.

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17 комментариев
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Ну да, он же до этого не уходил из Ростова ради сборной
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+15
Валера должен сосредоточиться на Ростове, а сборную можно доверить Мостовому - все равно их выступление не имеет никакого значения.
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Ответ Оригинальный Ник
Карпину не надо будет выбирать, потому что после возвращения сборной он не будет её тренером
Боюсь что к тому времени он будет на пенсии
+12
0
+12
Постов за совмещение Быстров: Карпин должен вернуть Ростов и Россию в международные турниры
+3
0
+3
Карпину не надо будет выбирать, потому что после возвращения сборной он не будет её тренером
+4
-1
+3
...когда Россию вернут на международные турниры...

Карпину уже на пенсию уйдёт.
+3
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+3
зачем сейчас сотрясать воздух на эту тему?
+1
0
+1
Да Вован капитан очевидность))
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Ему уже не до футбола будет в 2048.
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Когда вернут? Тогда можно не париться
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Совмещать нельзя. Это должно быть законом. У сборной должен быть отдельный менеджер (тренер), не работающий более нигде.
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Ответ Evgeny Valyaev
Совмещать нельзя. Это должно быть законом. У сборной должен быть отдельный менеджер (тренер), не работающий более нигде.
Лет 100 совмещали, и вдруг перестанут?! Не будет такого закона. А если и будет, то будет и лазейка, что-нибудь типа "приостановление работы в клубе". Вот тренер и будет "приостанавливать" только на сборах и играх сборной.
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Ответ Всеволод Бобров
кто пишет, что нас нескоро вернут вы на приколе? По-моему кто-то говорил из европейских функционеров, что закончатся боевые действия и Россия сразу будет играть.
И когда ж они закончатся? До Одессы ещё очень далеко.
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