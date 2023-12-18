Жоан Лапорта: «Барса» полностью доверяет Хави. Он отличный тренер, преодолевающий множество невзгод»
Президент «Барселоны» выразил полную поддержку тренеру Хави.
– Мы доверяем Хави, он заслуживает этого. Когда вселяешь уверенность в человека, он старается изо всех сил.
Мы полностью доверяем Хави. Он не только обладает знаниями, но и отличный тренер. Он стойкий человек, защищающий своих игроков, что многое говорит о нем.
В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться с множеством невзгод из-за травм, и он преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом.
– Какие у вас отношения с Хави?
– Очень хорошие. Это нормально, потому что он наш тренер, – сказал Жоан Лапорта.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ну ну
Иди мангал грей эксперт