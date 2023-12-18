Жоан Лапорта: «Барса» полностью доверяет Хави. Он отличный тренер, преодолевающий множество невзгод»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» выразил полную поддержку тренеру Хави.

– Мы доверяем Хави, он заслуживает этого. Когда вселяешь уверенность в человека, он старается изо всех сил.

Мы полностью доверяем Хави. Он не только обладает знаниями, но и отличный тренер. Он стойкий человек, защищающий своих игроков, что многое говорит о нем.

В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться с множеством невзгод из-за травм, и он преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом.

– Какие у вас отношения с Хави?

– Очень хорошие. Это нормально, потому что он наш тренер, – сказал Жоан Лапорта.

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26 комментариев
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Значит, скоро уволят!
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Редкостный.... Ещё 2-3 недели таких результатов / выступлений подругому запоет
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Ответ Леван Сиукаев
столкнуться с множеством невзгод из-за травм?? ты на счёт травм Анчелотти спроси,он всё тебе расскажет как надо быть в таких ситуациях
Ещё две недели назад у Барсы не было в составе Педри, Де Йонга, Левандовски, Рафиньи, Араухо. А потом ещё на долгий срок потеряли Гави и Матша. Где противоречие?
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столкнуться с множеством невзгод из-за травм?? ты на счёт травм Анчелотти спроси,он всё тебе расскажет как надо быть в таких ситуациях
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Ну до конца сезона он точно останется, а там уже по результатам будут думать. Требовать победы в Лалиге требовать не будут, все будет зависеть от того как удачно в ЛЧ выступит.
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Доверяют до 1/8 ЛЧ
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Вылет из лч в 1/8 гарантирует увольнение Хави.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Сыгранный состав посоедние 3-4 года, по именам нет только Бензема и полностью измененный состав у Хави которые не играли даже года вместе Ну ну Иди мангал грей эксперт
Алаба,Рюдигер,Тчумени,Беллингем,Хоселу появились в Реале не раньше чем многие игроки в Барсе,кроме разве что Гюндогана и двух португальцев(но как не странно как раз они гораздо органичнее смотрятся,чем другие).
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Ответ S1mple1
Конечно это же очень равное сравнение, Хави и Анчелоти👏
ну, и я о том же.у Барсы один засранец(Педри) получает травму и всё,считай что вес сезон коту под хвост.и у всех это главный аргумент "вот если бы Педри играл..."
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Ответ Футбол_это_жизнь
Сыгранный состав посоедние 3-4 года, по именам нет только Бензема и полностью измененный состав у Хави которые не играли даже года вместе Ну ну Иди мангал грей эксперт
Куртуа типа не в счет?
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Ответ Леван Сиукаев
столкнуться с множеством невзгод из-за травм?? ты на счёт травм Анчелотти спроси,он всё тебе расскажет как надо быть в таких ситуациях
Сыгранный состав посоедние 3-4 года, по именам нет только Бензема и полностью измененный состав у Хави которые не играли даже года вместе
Ну ну
Иди мангал грей эксперт
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Ответ rigobersong
Адекватная позиция, истерия вокруг Хави только смех вызывает, человек 1 сезон полноценный работал и выиграл 2 трофея:) Просто Барселоне и ее величию всегда завидовали и при любой неудачи начинают стадом бежать и хейтить Хави, за то, что будучи игроком он надругался над многими:))
Можно понять хейтеров Барсы.Барса в течение многих лет изнасиловала всех подряд в Европе в разных позах.Боли от этих унижений не прошли до сих пор , и вряд ли пройдут.Отсюда и такие вью сплошь и везде, когда дело касается Барсе.
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проблема Барсы в том что игроки выходя 2 в 1 тупо не пасует на свободного партнера. Были времена когда месси ассистировал даже с пенальти, а эти хотят сами забить
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Ну и доверяйте дальше, как бы это не привело к плачевному результату
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Хорошо. Еще бы Деку уволить нафиг!
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la porta также и куману доверял
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Значит скоро попрут
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Да, Хави кровь и плоть сине-гранатовый.
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