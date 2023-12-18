Жоан Лапорта: «Барса» полностью доверяет Хави. Он отличный тренер, преодолевающий множество невзгод»

Президент «Барселоны» выразил полную поддержку тренеру Хави.

– Мы доверяем , он заслуживает этого. Когда вселяешь уверенность в человека, он старается изо всех сил.

Мы полностью доверяем Хави. Он не только обладает знаниями, но и отличный тренер. Он стойкий человек, защищающий своих игроков, что многое говорит о нем.

В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться с множеством невзгод из-за травм, и он преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом.

– Какие у вас отношения с Хави?

– Очень хорошие. Это нормально, потому что он наш тренер, – сказал .

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