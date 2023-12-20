Агент Левандовского о будущем форварда в «Барсе»: «Конечно, он остается»
Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из «Барселоны».
Вчера агент Пини Захави, представляющий интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – их связывают давние дружеские отношения.
Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовски из «Барселоны».
«Конечно, он остается», – ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.
В этом сезоне Левандовски забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Полную статистику форварда, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2026 года, можно найти здесь.
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Выбора у Барселоны не было.
Молодой топ форвард стоит больших денег. Если же это не топ форвард, то он не решит игровых проблем, даже если его взять даром.
Остаётся единственный вариант - купить топ ветерана. Он всё ещё топ, но стоит уже не 100 млн.
Другое дело, что почти всем застили глаза цифры Левандовского в Баварии. Никто не хотел видеть, как он играет. В этом плане показательной была бомбёжка, когда в 2021 году ему не дали ЗМ (а отдали Месси). Все орали - он же побил рекорд Мюллера, украли, ограбили, отдайте ЗМ.
Ну вот его история в Барселоне наглядно показывает разницу между ним и Месси.
Он сейчас козёл отпущения, и проще всего сказать что все проблемы решатся когда появится другой форвард.
А то что пропустили 4(!) мяча от Жироны, наверное тоже с ним связано 😁