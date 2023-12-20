Агент Левандовского о будущем форварда в «Барсе»: «Конечно, он остается»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Пини Захави Роберт Левандовски агенты Футбол

Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из «Барселоны».

Вчера агент Пини Захави, представляющий интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – их связывают давние дружеские отношения.

Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли Левандовски из «Барселоны».

«Конечно, он остается», – ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.

В этом сезоне Левандовски забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Полную статистику форварда, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2026 года, можно найти здесь.

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38 комментариев
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Звучит, как угроза.
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Кодовое слово названо — значит едет в ПСЖ. Ура!
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Увеличил шансы на чемпионство Жироны, Реала и других
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Ответ Shikari
очень странное решение от Барсы было, понятно, что дыру в нападении нужно было затыкат здесь и сейчас и топовым футболистом, но на 1 сезон могли бы арендой обойтись какого-нибудь Икарди или ещё кого, но не давать старому игроку жирный контракт.
Икарди? Это не затыкание дыры, это её расширение.
Выбора у Барселоны не было.
Молодой топ форвард стоит больших денег. Если же это не топ форвард, то он не решит игровых проблем, даже если его взять даром.
Остаётся единственный вариант - купить топ ветерана. Он всё ещё топ, но стоит уже не 100 млн.

Другое дело, что почти всем застили глаза цифры Левандовского в Баварии. Никто не хотел видеть, как он играет. В этом плане показательной была бомбёжка, когда в 2021 году ему не дали ЗМ (а отдали Месси). Все орали - он же побил рекорд Мюллера, украли, ограбили, отдайте ЗМ.
Ну вот его история в Барселоне наглядно показывает разницу между ним и Месси.
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Неймар ставит лайк
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На лавочке , как джокер может быть , но не в основе. Спасибо за прошлый сезон , но жизнь продолжается . Барселона на веки и всегда в моем сердце ❤️
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Классика в Барсе - я остаюсь.
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Ответ ljolik888
На лавочке , как джокер может быть , но не в основе. Спасибо за прошлый сезон , но жизнь продолжается . Барселона на веки и всегда в моем сердце ❤️
Кому нужна эта палка с его зарплатой?Пускай сидит в рычагах и доит Рапорту.
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se quede
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-я остаюсь ! Я буду здесь жить ! -вспомнилась классика
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Ответ Redhead One
Неймар ставит лайк
«Он остается».
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Ответ Жаргал Шадапов
Смотрю статистика вроде норм, почему все хейтят Лёву? Не понимаю
Потому что у него с реализацией проблемы, по xG гораздо больше должен забить.
Он сейчас козёл отпущения, и проще всего сказать что все проблемы решатся когда появится другой форвард.
А то что пропустили 4(!) мяча от Жироны, наверное тоже с ним связано 😁
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Ответ ljolik888
На лавочке , как джокер может быть , но не в основе. Спасибо за прошлый сезон , но жизнь продолжается . Барселона на веки и всегда в моем сердце ❤️
Лавочник за 10млн евро чистыми в год? До 26 года? Нет, спасибо. Лучше к шейхам в пески.
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Понятно, что до конца сезона он никуда не уйдёт. А вот летом надо, конечно, пытаться от поляка избавляться.
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А ты нас не пугай! Мы, болельщики Барселоны, после последних лет пяти уже не знаем, что такое страх))
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Спросите Пике
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очень странное решение от Барсы было, понятно, что дыру в нападении нужно было затыкат здесь и сейчас и топовым футболистом, но на 1 сезон могли бы арендой обойтись какого-нибудь Икарди или ещё кого, но не давать старому игроку жирный контракт.
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Спустился сейчас в конец комментариев и там ссылки по теме перехода Левандовского.Получил удовольствие от визгов восторга фанов Барсы от его перехода.)Как же не постоянен этот мир..)
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Ответ Александр Северный
чемпионат мира 2026 тогда за Польшей, получается!?) Рональдиньо, Мбаппе, Месси...
Нет, они все за год переходили до ЧМ
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Ответ atomio
Лавочник за 10млн евро чистыми в год? До 26 года? Нет, спасибо. Лучше к шейхам в пески.
В песках все топы укомплектованы форвардами. Так что в МЛС
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Ответ l1973
Кому нужна эта палка с его зарплатой?Пускай сидит в рычагах и доит Рапорту.
Арабам
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