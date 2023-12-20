Агент Роберта Левандовского заявил, что форвард не уйдет из «Барселоны».

Вчера агент , представляющий интересы 35-летнего нападающего, поужинал с президентом «Барселоны» – их связывают давние дружеские отношения.

Когда Захави уходил из ресторана, у него спросили, уйдет ли из «Барселоны».

«Конечно, он остается», – ответил агент. Отмечается, что на его лице после полученного вопроса было заметно удивление.

В этом сезоне Левандовски забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Полную статистику форварда, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2026 года, можно найти здесь.

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