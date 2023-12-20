У Кейна 33 (25+8) очка в 22 матчах за «Баварию». Форвард забил «Вольфсбургу»

Харри Кейн забил 25-й гол в составе «Баварии».

Нападающий «Баварии» и сборной Англии забил в ворота « » на 43-й минуте матча 16-го тура Бундеслиги.

Таким образом, набрал 33 (25+8) балла по системе «гол плюс пас» в 22 матчах за мюнхенский клуб.

Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – « » (1:2, перерыв).

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