У Кейна 33 (25+8) очка в 22 матчах за «Баварию». Форвард забил «Вольфсбургу»

Теги Бавария Вольфсбург Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 25-й гол в составе «Баварии».

Нападающий «Баварии» и сборной Англии забил в ворота «Вольфсбурга» на 43-й минуте матча 16-го тура Бундеслиги.

Таким образом, Кейн набрал 33 (25+8) балла по системе «гол плюс пас» в 22 матчах за мюнхенский клуб.

Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария» (1:2, перерыв).

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4 комментария
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Ответ Эркинбек Апаканов
Кейн и Беллингем главные кандидаты ЗМ, если выиграют Евро конечно.
Если кое кто не выиграет копу, конечно.
+6
-1
+5
Кейн и Беллингем главные кандидаты ЗМ, если выиграют Евро конечно.
+3
-1
+2
ни слова о осистдубле Мюллера в новостях
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Ответ Собака-буддист
Если кое кто не выиграет копу, конечно.
Гарначо?
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