У Кейна 33 (25+8) очка в 22 матчах за «Баварию». Форвард забил «Вольфсбургу»
Харри Кейн забил 25-й гол в составе «Баварии».
Нападающий «Баварии» и сборной Англии забил в ворота «Вольфсбурга» на 43-й минуте матча 16-го тура Бундеслиги.
Таким образом, Кейн набрал 33 (25+8) балла по системе «гол плюс пас» в 22 матчах за мюнхенский клуб.
Его подробная статистика доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария» (1:2, перерыв).
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