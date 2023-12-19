Томас Тухель: «Кейн – феномен, настоящий лидер. Большая редкость – обладать таким уровнем и при этом быть командным игроком»

Томас Тухель назвал форварда «Баварии» Харри Кейна феноменом.

«Харри – это Харри, он феномен перед воротами. Он абсолютный профессионал и прекрасный парень. Он доказывает это, беря ответственность на себя. Для него это совершенно нормально.

Большая редкость – обладать таким уровнем, решать исход матчей и при этом быть командным игроком. Мы благодарны, что он у нас есть, он настоящий лидер», – сказал тренер «Баварии» в эфире BBC.

Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре