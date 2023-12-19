Томас Тухель: «Кейн – феномен, настоящий лидер. Большая редкость – обладать таким уровнем и при этом быть командным игроком»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель назвал форварда «Баварии» Харри Кейна феноменом.

«Харри – это Харри, он феномен перед воротами. Он абсолютный профессионал и прекрасный парень. Он доказывает это, беря ответственность на себя. Для него это совершенно нормально.

Большая редкость – обладать таким уровнем, решать исход матчей и при этом быть командным игроком. Мы благодарны, что он у нас есть, он настоящий лидер», – сказал тренер «Баварии» в эфире BBC.

Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

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6 комментариев
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Кейн и Бавария нашли друг друга. Надеюсь мюнхенцы возьмут ЛЧ, а Харри ЗМ
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Повезло Баварии с Кейном, конечно.
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Ответ Сергей Орлов
Повезло Баварии с Кейном, конечно.
Реал упустил прекрасного нападающего, который был бы безоговорочным номером один 3-4 года точно
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Ответ oka79410
Реал упустил прекрасного нападающего, который был бы безоговорочным номером один 3-4 года точно
Реалу, после сильного прогресса Винисиуса, Кейн стал не очень нужен. Я и имею в виду, что всё для Баварии сложилось: и Кейну надоело в Тоттенхэме, и Мадриду он стал не сильно нужен, про МЮ вообще молчу)
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Ответ Сергей Орлов
Реалу, после сильного прогресса Винисиуса, Кейн стал не очень нужен. Я и имею в виду, что всё для Баварии сложилось: и Кейну надоело в Тоттенхэме, и Мадриду он стал не сильно нужен, про МЮ вообще молчу)
такой игрок нужен всем, особенно Реалу, который остался без центрального форварда. возможно, смутил ценник за 30-летнего игрока Кейн - лютый топ, просто не очень медийный. не вписывается в образ галактико
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Ответ oka79410
такой игрок нужен всем, особенно Реалу, который остался без центрального форварда. возможно, смутил ценник за 30-летнего игрока Кейн - лютый топ, просто не очень медийный. не вписывается в образ галактико
да Реалу все карты спутала черепаха в который год собираясь перейти, вот они за Кейном не гнались, думая что черепаха теперь уж точно перейдёт, а вышло как вышло
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